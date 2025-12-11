विज्ञापन
विशेष लिंक

सर्दियों में रोज दही खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? दही की तासीर ठंडी होती है या गर्म

Sardiyon Me Dahi Khane Ke Fayde In Hindi: यहां जानें सर्दियों में दही का सेवन करना चाहिए या नहीं, अगर आप दही खाते हैं तो क्या होगा और इसकी तासीर कैसी होती है. ताकि आप सर्दियों में बिना किसी सोच के इसका सेवन कर सकें.

Read Time: 3 mins
Share
सर्दियों में रोज दही खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? दही की तासीर ठंडी होती है या गर्म
सर्दियों में दही खाने के फायदे.

Curd In Winters Benefits: सर्दियों में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है. ऐसे समय में अपने आहार का ध्यान रखना और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का सेवन करना बेहद जरूरी होता है. दही इस मौसम में एक ऐसा सुपरफूड साबित हो सकता है, जो सेहत के लिए भी अत्यंत लाभकारी है. आयुर्वेद और विज्ञान दोनों का मानना है कि दही शरीर को मजबूत बनाता है और कई बीमारियों से बचाव करता है.

सर्दियों में दही खाने के फायदे ( Curd in Winters Benefits)

आयुर्वेद के अनुसार, दही सात्विक और पोषक आहार है. यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है और वात-शामक यानी ठंड और जकड़न को कम करता है. यही कारण है कि सर्दियों में दही का सेवन शरीर में ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है.

वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक, इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन बी12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद होता है. इसके साथ ही, दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन तंत्र को संतुलित रखते हैं, जिससे इम्यूनिटी मजबूत होती है.

ये भी पढ़ें: भारत में मक्का सबसे ज्यादा किस राज्य में उगाया जाता है? इन 5 बीमारियों में है असरदार, जानें इसके दूसरे पॉपुलर नाम

सर्दी-जुकाम

रिसर्च के अनुसार, दही का नियमित सेवन सर्दियों में सामान्य सर्दी-जुकाम और वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है.

हड्डियों के लिए लाभदायी

दही में पाए जाने वाले कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों को मजबूत रखते हैं. यह कमजोरी या जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों के लिए बेहद लाभकारी है.

स्किन के लिए लाभदायी

सर्दियों में शरीर की त्वचा भी रूखी और संवेदनशील हो जाती है. दही में मौजूद प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को पोषण देते हैं और सूखापन कम करने में मदद करते हैं. दही का नियमित सेवन ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे ठंड के मौसम में भी शरीर को गर्माहट महसूस होती है.

पाचन तंत्र

दही का पाचन तंत्र पर भी सीधा असर होता है. जिन्हें अक्सर कब्ज या अपच की शिकायत रहती है, दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स इन समस्याओं को कम करने में सहायक होते हैं.

गले की खराश

सर्दियों में दही का सेवन कुछ खास बीमारियों में राहत देने में भी कारगर है. यह गले की खराश, सर्दी-जुकाम और कफ जैसी समस्याओं को कम करता है. आयुर्वेद के अनुसार, दही का सेवन यदि उचित मात्रा में किया जाए, तो यह श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है और शरीर की प्राकृतिक रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dahi Khane Ke Fayde, Khali Pet Dahi Khane Ke Fayde In Hindi, Sardiyon Me Dahi Kaise Khana Chahiye, Dahi Ki Taseer Kaisi Hoti Hai, Food, Dahi In English, Dahi Benefits Hindi, Curf Benefits In Hindi, Can I Eat Curd In Winters
Get App for Better Experience
Install Now