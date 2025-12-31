Bajra Breakfast Recipes: बाजरा से क्या-क्या बन सकता है? एक बार खा लें ये चीजें, बार-बार बनायेंगे

Bajra Ke Fayde In Hindi: सर्दियों के मौसम में बाजरा खूब खाया जाता है क्योंकि यह शरीर को कई रोगों से दूर रखने में मदद करता है. इसमें मौजूद फाइबर, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है. ऐसे में अगर आप इसे नाश्ते में शामिल करते हैं, तो बस क्या कहने. अब आप सोच रहे होंगे बाजरे से क्या-क्या बनाया जा सकता है? यहां हम आपको बाजरे से बननी वाली कुछ आसान रेसिपी बताने वाले हैं.

बाजरा से क्या बनता है?

बाजरे का उपमा: अगर आप कुछ हल्का और स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, तो सुबह नाश्ते में बाजरे का उपमा शामिल कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए भिगोया हुआ बाजरा लें, फिर उसमें अपनी पसंद की सब्जियां डालें और खाएं. यह स्वाद के साथ सेहत के लिए भी कमाल है.

इसे भी पढ़ें: 15 दिन लगातार नींबू-अदरक की चाय पीने से क्या होगा? यहां जानें बनाने का सही तरीका और पीने का सही समय

बाजरे का चीला: बाजरे का चीला बनाने के लिए इसके आटे में हल्का बेसन, प्याज़, हरी सब्ज़ियां और मसाले मिलाकर तवे पर चीला बनाएं और हरी चटनी या दही के साथ खाएं. बाजरे का चीला प्रोटीन और फाइबर का बेहतरीन सोर्स है साथ ही इसे झटपट तैयार भी किया जा सकता है.

बाजरे का खिचड़ी: बाजरे की बाजरे खिचड़ी पेट के लिए बहुत हल्की और पौष्टिक मानी जाती है. इसे बाजरे और मूंग दाल से बनाया जाता है. यह उन लोगों के लिए खास है जिन्हें सुबह भारी खाना पसंद नहीं. बीमारी के बाद या कमजोर पाचन वाले लोगों के लिए भी यह अच्छा नाश्ता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)