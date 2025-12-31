Healthy Breakfast Options: बेसन का चीला कैसे बनता है? नोट करें रेसिपी

Besan Chilla Kaise Banta Hai: दिन की शुरुआत अगर हेल्दी और हल्के नाश्ते के साथ की जाए तो शरीर को पूरा दिन एनर्जेटिक रखा जा सकता है. अक्सर लोग सुबह लेट होने के कारण सही से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते. इसलिए आज हम आपके लिए एक ऐसी आसान रेसिपी लेकर आए हैं, जो प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ ही साथ बनाने में भी आसन है. तो चलिए जानते हैं बेसन का चीला आसान तरीके से कैसे बनाया जा सकता है?

बेसन का चीला बनाने की सामग्री

सामग्री

बेसन

पानी

प्यार

टमाटर

हरी मिर्च

हरा धनिया

अजवाइन

हल्दी

नमक

तेल

बनाने की विधि?

बेसन का चीला बनाने के लिए पहले एक बड़ा बर्तन में उसमें बेसन डाल दें. स्वाद को बढ़ाने के लिए अजवाइन, हल्दी, नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक गाढ़ा घोल तैयार कर लें. फिर इस घोल में कटे हुए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया डाल दें. अब गैस पर तवा रखें गर्म होने पर हल्का स तेल लगाएं फिर ऊपर से घोल डाल दें. अब तवे पर एक कलछी घोल डालें और गोल आकार में फैलाएं, फिर दोनों तरह से हल्का सुनहरा होने तक सेंक लें. बस फिर इसे चटनी के साथ सर्व करें.

बेसन चीला खाने के फायदे?

बेसन का चीला पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है.

बेसन के चीला फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन को बेहतर रखकर गैस, अपच और कब्ज से छुटकारा दिला सकता है.

बेसन के चीला का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को अचानक से बढ़ाता नहीं है.

