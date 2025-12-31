विज्ञापन
विशेष लिंक

Healthy Breakfast Options: बेसन का चीला कैसे बनता है? नोट करें रेसिपी

Besan Chilla Kaise Banta Hai: आज हम आपके लिए एक ऐसी आसान रेसिपी लेकर आए हैं, जो प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ ही साथ बनाने में भी आसान है.

Read Time: 2 mins
Share
Healthy Breakfast Options: बेसन का चीला कैसे बनता है? नोट करें रेसिपी
Besan chilla ke fayde

Besan Chilla Kaise Banta Hai: दिन की शुरुआत अगर हेल्दी और हल्के नाश्ते के साथ की जाए तो शरीर को पूरा दिन एनर्जेटिक रखा जा सकता है. अक्सर लोग सुबह लेट होने के कारण सही से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते. इसलिए आज हम आपके लिए एक ऐसी आसान रेसिपी लेकर आए हैं, जो प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ ही साथ बनाने में भी आसन है. तो चलिए जानते हैं बेसन का चीला आसान तरीके से कैसे बनाया जा सकता है?

बेसन का चीला बनाने की सामग्री

सामग्री

  • बेसन
  • पानी 
  • प्यार 
  • टमाटर 
  • हरी मिर्च 
  • हरा धनिया 
  • अजवाइन 
  • हल्दी 
  • नमक 
  • तेल 

इसे भी पढ़ें: दवाइयों के बिना यूं कंट्रोल होगी शुगर, शरीर में इंसुलिन बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

बनाने की विधि?

बेसन का चीला बनाने के लिए पहले एक बड़ा बर्तन में उसमें बेसन डाल दें. स्वाद को बढ़ाने के लिए अजवाइन, हल्दी, नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक गाढ़ा घोल तैयार कर लें. फिर इस घोल में कटे हुए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया डाल दें. अब गैस पर तवा रखें गर्म होने पर हल्का स तेल लगाएं फिर ऊपर से घोल डाल दें. अब तवे पर एक कलछी घोल डालें और गोल आकार में फैलाएं, फिर दोनों तरह से हल्का सुनहरा होने तक सेंक लें. बस फिर इसे चटनी के साथ सर्व करें. 

बेसन चीला खाने के फायदे?

  • बेसन का चीला पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है.
  • बेसन के चीला फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन को बेहतर रखकर गैस, अपच और कब्ज से छुटकारा दिला सकता है. 
  • बेसन के चीला का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को अचानक से बढ़ाता नहीं है. 

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Besan Chilla Kaise Banaye, Besan Chilla Banane Ki Vidhi, Besan Chilla Recipe, Besan Chilla Benefits, Food
Get App for Better Experience
Install Now