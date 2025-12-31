विज्ञापन
मिथ्स और फैक्ट्स: क्या शराब पीने के बाद नींबू का रस, संतरा जैसी खट्टी चीजें खाने से नशा उतर जाता है? जानिए सच्चाई

Myths vs Facts: क्या वाकई खट्टी चीजें जैसे नींबू, संतरा या मौसमी खाने से शराब का नशा उतर जाता है? या फिर यह सिर्फ पीढ़ियों से चला आ रहा एक मिथ है, जिसका साइंस से कोई लेना-देना नहीं? आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ.

Read Time: 5 mins
मिथ्स और फैक्ट्स: क्या शराब पीने के बाद नींबू का रस, संतरा जैसी खट्टी चीजें खाने से नशा उतर जाता है? जानिए सच्चाई
क्या वाकई खट्टी चीजें खाने से शराब का नशा कम हो जाता है?

Alcohol Myths Debunked: नया साल आते ही पार्टियों, दोस्तों के साथ जश्न और देर रात तक सेलिब्रेशन का दौर शुरू हो जाता है. ऐसे में शराब पीना कई लोगों के लिए आम बात बन जाती है. लेकिन, इसके साथ ही एक और चीज भी उतनी ही आम है नशा उतारने के घरेलू नुस्खे. किसी को नींबू का रस पीने की सलाह दी जाती है, तो कोई कहता है संतरा खा लो, कोई कॉफी का नाम लेता है और कोई ठंडा पानी पीने को कहता है. इन सबके पीछे सोच यही होती है कि कुछ खा-पी लिया जाए, तो नशा जल्दी उतर जाएगा. लेकिन, सवाल यह है कि क्या वाकई खट्टी चीजें जैसे नींबू, संतरा या मौसमी खाने से शराब का नशा उतर जाता है? या फिर यह सिर्फ पीढ़ियों से चला आ रहा एक मिथ है, जिसका साइंस से कोई लेना-देना नहीं? न्यू ईयर 2026 के मौके पर आइए इस आम लेकिन जरूरी सवाल को मिथ्स और फैक्ट्स के जरिए आसान भाषा में समझते हैं.

मिथ: नींबू या संतरा खाने से नशा उतर जाता है?

यह सबसे ज्यादा सुना जाने वाला दावा है. लोगों का मानना है कि नींबू या संतरे में मौजूद विटामिन C शराब के असर को खत्म कर देता है और इंसान जल्दी होश में आ जाता है.

फैक्ट: नशा नहीं उतरता, सिर्फ एहसास बदलता है

साइंस के मुताबिक, नींबू, संतरा या कोई भी खट्टी चीज शराब को शरीर से बाहर नहीं निकाल सकती. शराब जब शरीर में जाती है, तो वह खून में घुल जाती है और उसका ब्रेकडाउन मुख्य रूप से लिवर करता है. लिवर एक तय गति से ही अल्कोहल को तोड़ सकता है चाहे आप नींबू पिएं, कॉफी लें या ठंडे पानी से नहा लें. खट्टी चीजें बस इतना करती हैं कि मुंह का स्वाद बदल जाता है, जिससे व्यक्ति को थोड़ी ताजगी महसूस होती है, लेकिन ब्लड अल्कोहल लेवल वही रहता है.

शराब शरीर में कैसे टूटती है?

यह समझना जरूरी है कि शराब का नशा क्यों तुरंत नहीं उतर सकता.

शराब पीने के बाद:

  • करीब 90% अल्कोहल लिवर में मेटाबोलाइज़ होती है.
  • लिवर एंजाइम्स के जरिए अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड और फिर एसिटेट में बदलता है.
  • यह प्रक्रिया समय लेती है और इसे तेज करने का कोई शॉर्टकट नहीं है.

मिथ: खट्टी चीजें लिवर को तेज़ी से काम करने में मदद करती हैं.

कई लोग मानते हैं कि नींबू या संतरा लिवर को एक्टिव कर देता है, जिससे शराब जल्दी टूट जाती है.

फैक्ट: लिवर की स्पीड तय होती है

लिवर की क्षमता पहले से तय होती है. वह एक घंटे में सीमित मात्रा में ही अल्कोहल को प्रोसेस कर सकता है. खट्टी चीजों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर के लिए लॉन्ग-टर्म में फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन उस समय पी गई शराब का असर तुरंत खत्म नहीं कर सकते.

मिथ: नींबू या संतरा हैंगओवर से बचा लेते हैं

अक्सर कहा जाता है कि शराब के बाद संतरा खा लिया जाए तो सुबह हैंगओवर नहीं होगा.

फैक्ट: हैंगओवर के कुछ लक्षण कम हो सकते हैं

  • यह बात आंशिक रूप से सही है. संतरा या नींबू शरीर को थोड़ा हाइड्रेशन देते हैं.
  • विटामिन सी की कमी पूरी करते हैं.
  • मतली और कमजोरी कुछ हद तक कम कर सकते हैं.

लेकिन हैंगओवर का असली कारण डिहाइड्रेशन, नींद की कमी और टॉक्सिक बाय-प्रोडक्ट्स पूरी तरह खत्म नहीं होते.

साइंस क्या कहता है?

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एल्कोहल एब्यूज़ एंड एलहलकोलिज्म (NIAAA) के अनुसार, कॉफी, ठंडा पानी, एक्सरसाइज या खट्टी चीजें इनमें से कोई भी ब्लड अल्कोहल लेवल को कम नहीं करता. केवल समय ही शराब के असर को कम कर सकता है.

वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी साफ कहता है कि शराब की कोई सुरक्षित मात्रा नहीं होती और इसके असर को न्यूट्रल करने का कोई घरेलू तरीका नहीं है.

फिर नींबू-संतरा खाने से फायदा क्या है?

हालांकि ये नशा नहीं उतारते, लेकिन इनके कुछ सीमित फायदे जरूर हैं:

  • मुंह का खराब स्वाद कम होता है.
  • उलटी या मतली में थोड़ी राहत मिलती है.
  • शरीर को कुछ मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं.
  • डिहाइड्रेशन थोड़ा कम होता है (अगर पानी के साथ लें).

यानी, ये सपोर्टिंग रोल निभाते हैं, हीरो नहीं.

न्यू ईयर पार्टी में क्या करें, क्या न करें?

क्या करें:

  • शराब से पहले और बाद में पानी पिएं.
  • खाली पेट शराब न लें.
  • पीने की मात्रा सीमित रखें.
  • पार्टी के बाद पर्याप्त नींद लें.

क्या न करें:

  • नशा उतारने के चक्कर में ज्यादा नींबू, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक न लें.
  • यह सोचकर गाड़ी न चलाएं कि नींबू खाने से होश आ गया है.

न्यू ईयर 2026 में जश्न मनाते वक्त यह समझना बेहद जरूरी है कि नींबू का रस, संतरा या कोई भी खट्टी चीज शराब का नशा नहीं उतारती. ये सिर्फ अस्थायी राहत दे सकती हैं, लेकिन शरीर में मौजूद अल्कोहल को खत्म नहीं करतीं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

