दिल्ली, मुंबई, कोलकाता , नोएडा, गुरुग्राम... होश में रहना, नहीं तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना

देशभर में नव वर्ष 2026 के स्वागत का उत्साह अपने चरम पर है. जैसे-जैसे घड़ी की सुइयां आधी रात के करीब बढ़ रही हैं, सड़कों पर जश्न और उमंग का माहौल गहराता जा रहा है. हालांकि, इस खुशी के माहौल में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या खलल को रोकने के लिए देश के तमाम राज्यों की पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है. राजधानी दिल्ली से लेकर मायानगरी मुंबई तक, सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से चाक-चौबंद किया गया है ताकि आम नागरिक सुरक्षित तरीके से नए साल का स्वागत कर सकें.

1. दिल्ली में सुरक्षा का कड़ा पहरा: 3,000 जवान संभालेंगे कमान

दिल्ली पुलिस ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा दिया है. शहर भर में लगभग 3,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जो विभिन्न संवेदनशील इलाकों में जन सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे. पुलिस ने राजधानी के लोकप्रिय बाजारों, मॉल्स और नाइटलाइफ़ केंद्रों सहित 60 से अधिक 'पार्टी जोन' की पहचान की है, जहां विशेष रूप से गहन जांच की जाएगी.

न्यू ईयर 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? ऐसे हुई इसकी शुरुआत

यातायात नियमों के उल्लंघन और विशेष रूप से 'ड्रंक एंड ड्राइव' (शराब पीकर गाड़ी चलाना) को रोकने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में 50 से अधिक विशेष चेकपॉइंट बनाए गए हैं. यहां पुलिस ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग करके शराब के नशे में वाहन चलाने वालों की सघन जांच करेगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हुड़दंग मचाने वालों और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली की धड़कन कहे जाने वाले कनॉट प्लेस (CP) में भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए बुधवार शाम 7 बजे से कड़े प्रतिबंध लागू हैं. सीपी के इनर, मिडिल और आउटर सर्कल में किसी भी निजी या सार्वजनिक वाहन के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. इसी प्रकार, इंडिया गेट पर यदि पैदल यात्रियों की संख्या अधिक बढ़ती है, तो सुरक्षा के मद्देनजर सी-हेक्सागन क्षेत्र में वाहनों का आवागमन बंद किया जा सकता है.

2. मुंबई में सुरक्षा का 'महा-कवच': 17,000 जवान तैनात

मुंबई पुलिस ने नए साल के जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए शहर भर में 17,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की विशाल फौज तैनात की है. गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी, बांद्रा बैंडस्टैंड, और जुहू-वर्सोवा बीच जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है. इन संवेदनशील इलाकों में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ड्रोन निगरानी और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.

सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मुंबई पुलिस की ट्रैफिक विंग ब्रेथ एनालाइजर मशीनों के साथ चप्पे-चप्पे पर मुस्तैद रहेगी. नशे में वाहन चलाने वालों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर नाकाबंदी की गई है. जश्न मनाने वालों और व्यापारियों के लिए राहत की बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने नए साल के मौके पर भोजनालयों, रेस्तरां, होटलों और पब को 1 जनवरी की सुबह 5 बजे तक खुला रखने की विशेष अनुमति दी है. हालांकि, यह छूट सख्त शर्तों के साथ दी गई है, जिसमें शोर-शराबे पर नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य है. बार और पब संचालकों को नियमों का उल्लंघन न करने की हिदायत दी गई है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई बाधा न आए.

3. बेंगलुरु में नशे में धुत लोगों के लिए 'ड्रॉप-ऑफ' सेवा

कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है, जिसके तहत जश्न के दौरान अत्यधिक नशे में धुत लोगों को पुलिस सुरक्षित उनके घर पहुंचाएगी. इसके लिए बेंगलुरु समेत मैसूरु और मंगलुरु जैसे शहरों में 15 विशेष स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां नशा उतरने तक लोग आराम कर सकेंगे. सुरक्षा को हाई-टेक बनाते हुए पुलिसकर्मियों को बॉडी कैमरे पहनने और कमांड सेंटर से सीधे जुड़े रहने के निर्देश दिए गए हैं. आईटी सिटी की सड़कों पर जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष 'महिला दस्ते' और 164 सहायता केंद्र बनाए गए हैं. यातायात व्यवस्था संभालने के लिए 2,400 से अधिक ट्रैफिक पुलिसकर्मी और 400 वार्डन तैनात रहेंगे. शहर में 78 निगरानी टावर, 55 एम्बुलेंस और 37 दमकल गाड़ियों को स्टैंडबाय पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके.

मेट्रो यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि एमजी रोड मेट्रो स्टेशन रात 10 बजे के बाद प्रवेश और निकास के लिए बंद रहेगा. यात्री ट्रिनिटी या क्यूबॉन पार्क स्टेशनों का उपयोग कर सकेंगे. एमजी रोड, ब्रिगेड रोड, चर्च स्ट्रीट और रेजिडेंसी रोड जैसे प्रमुख उत्सव केंद्रों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. यूबी सिटी और गरुड़ा मॉल जैसे स्थानों पर अलग पार्किंग दी गई है, जबकि मॉल ऑफ एशिया और फीनिक्स मॉल के आसपास पार्किंग पर सख्त पाबंदी है.

4. चेन्नई में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता

चेन्नई और उसके उपनगरों में नए साल 2026 के स्वागत को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक अभूतपूर्व सुरक्षा चक्र तैयार किया है. ग्रेटर चेन्नई, तांबरम और अवादी पुलिस ने मिलकर 25,000 से अधिक कर्मियों की विशाल फौज तैनात की है. सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए ड्रोन निगरानी और सीसीटीवी कैमरों के जाल का उपयोग किया जा रहा है. सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चेन्नई और उसके उपनगरों में 500 से अधिक वाहन चेक-पोस्ट स्थापित किए गए हैं. भीड़ और किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए चेन्नई की पहचान कहे जाने वाले समुद्र तटों, जैसे मरीना, संथोम, इलियट्स, नीलंगराई और कोवलम, को बुधवार शाम से 1 जनवरी की सुबह तक जनता के लिए पूरी तरह बंद रखा जाएगा. होटल और पब जैसे प्रतिष्ठानों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे महिला ग्राहकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें.

5. कोलकाता... पार्क स्ट्रीट से मैदान तक 'हाई अलर्ट'

सादे कपड़ों में पुलिस और महिला 'विनर्स' टीम की तैनाती कोलकाता पुलिस ने नव वर्ष के उत्सव के लिए लगभग 2,000 पुलिसकर्मियों को सड़कों पर उतारा है. उत्सव के मुख्य केंद्र पार्क स्ट्रीट पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ महिला पुलिसकर्मियों की विशेष 'विनर्स' टीम तैनात रहेगी. भीड़ पर नियंत्रण और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल और भारी रेडियो फ्लाइंग स्क्वाड को भी मुस्तैद रखा गया है. इलाके की निगरानी के लिए 4-5 ऊंचे वॉच टावर बनाए गए हैं.

प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा का घेरा पार्क स्ट्रीट के अलावा अलीपुर चिड़ियाघर, विक्टोरिया मेमोरियल, भारतीय संग्रहालय, मैदान और प्रिंसेप घाट जैसे पर्यटन स्थलों पर भी अतिरिक्त बल तैनात किया गया है. मुख्यालय लालबाजार से पूरे शहर की गतिविधियों पर लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है.

6. हैदराबाद: 'ड्रंक एंड ड्राइव' पर महा-अभियान

120 इलाकों में चेकिंग और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी हैदराबाद पुलिस आयुक्त वी.सी. सज्जनार ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है. 31 दिसंबर और 1 जनवरी की मध्यरात्रि को शहर के 120 चिन्हित इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया जाएगा. आयुक्त ने सोशल मीडिया (X) के जरिए स्पष्ट चेतावनी दी है कि नशे में गाड़ी चलाने वालों पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उनके वाहन जब्त किए जाएंगे और ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं. गंभीर मामलों में जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है.

7. नववर्ष को लेकर नोएडा के विभिन्न स्थानों पर प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित

नोएडा में यातायात पुलिस ने नववर्ष के जश्न को लेकर होने वाली भीड़ के मद्देनजर वाहनों के रास्तों में बदलाव की योजना तैयार की है. सेक्टर-18, 104 समेत कई जगह बुधवार अपराह्न दो बजे से देर रात तक वाहनों के रास्तों में बदलाव रहेगा. जरूरत पड़ने पर एक जनवरी को भी वाहनों के रास्तों में बदलाव किया जाएगा. सेक्टर-18 के अलावा शहर में अलग-अलग स्थानों पर स्थित जीआईपी, गार्डन गलेरिया, डीएलएफ, सेंटर स्टेज, लॉजिक्स, मोदी मॉल और मुख्य बाजारों के आसपास यातायात को लेकर सर्वेक्षण किया गया है. सेक्टर-18 में लोग अट्टा पीर की तरफ से आकर एचडीएफसी बैंक के कट, रेडिसन होटल के तिराहे से बहुमंजिला पार्किंग में वाहन खड़े करने के लिए प्रवेश कर सकेंगे. इनके अलावा बाकी मार्ग बंद रहेंगे या फिर उनसे सेक्टर-18 से सिर्फ बाहर निकल सकते हैं.

सेक्टर-18 या आसपास की किसी सड़क पर अगर कोई वाहन सड़क पर खड़ा मिला तो उसे तुरंत क्रेन से उठाकर कार्रवाई की जाएगी. वाहन सिर्फ सेक्टर-18 में बहुमंजिला पार्किंग में ही खड़े कर सकेंगे. इसके अलावा जीआईपी और गार्डन गलेरिया मॉल के अंदर पार्किंग में वाहन खड़े हो सकेंगे.

8. गुरुग्राम: नये साल की सुरक्षा के लिए 5,400 पुलिसकर्मी तैनात

नये साल की पूर्व संध्या पर जश्न को बाधारहित सुनिश्चित करने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने जिले में 5,400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है. पुलिस ने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. एमजी रोड, साइबर हब, गोल्फ कोर्स रोड, डीएलएफ फेज-1 और सेक्टर 29 के बाजारों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. इसके अलावा गैलेरिया मार्केट, साउथ पॉइंट मॉल, गुड अर्थ मॉल, ब्रिस्टल चौक और इफ्को चौक पर भी अतिरिक्त बल तैनात किया गया है.

गुरुग्राम पुलिस ने 10 अंतरराज्यीय नाके लगाए हैं. जिले के भीतर कुल 68 विशेष चेकपॉइंट बनाए गए हैं, जिनमें पूर्वी क्षेत्र में 32, पश्चिमी क्षेत्र में 21, दक्षिणी क्षेत्र में आठ और मानेसर क्षेत्र में सात नाके शामिल हैं. ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए यातायात पुलिस की विशेष ड्यूटी लगाई गई हैं. नये साल 2026 का जश्न मनाने के लिए गुरुग्राम में 22 प्रमुख स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. पार्किंग के लिए 10 स्थान चिह्नित किए हैं और एमजी रोड पर जश्न मनाने वालों के वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी. पार्किंग के लिए लेजर वैली के पास, वेस्टिन होटल के सामने और साइबर हब में विशेष स्थान चिह्नित किए गए हैं. इसके अलावा सेक्टर-29 में उबर कार्यालय के सामने, हुडा जिमखाना, मचान पार्किंग, हुडा ग्राउंड, टैक्सी पार्किंग और केओडी के आसपास भी वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था की गई है.

9. पटना पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक एडवाइजरी

पटना यातायात पुलिस ने नववर्ष 2026 के आगमन और सरस मेला के सफल आयोजन को देखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए एक व्यापक ट्रैफिक प्लान जारी किया है. यह विशेष योजना मुख्य रूप से 01 जनवरी 2026 से 04 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी. गांधी मैदान के चारों ओर व्यावसायिक वाहनों जैसे ऑटो और ई-रिक्शा के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. दानापुर से आने वाले ऑटो पुलिस लाइन तिराहा से वापस भेज दिए जाएंगे, जबकि अशोक राजपथ से आने वाले ऑटो कारगिल चौक से पश्चिम डबल डेकर के पास से वापस गायघाट की ओर मुड़ जाएंगे. इसी प्रकार, एक्जीबिशन रोड से आने वाले ऑटो भट्टाचार्य चौराहा से आगे नहीं बढ़ सकेंगे. बुद्ध मार्ग, छज्जूबाग, और कोतवाली टी से पुलिस लाइन तिराहा के बीच भी ऑटो/ई-रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे. मछुआ टोली से आने वाले ऑटो केवल ठाकुरबाड़ी मोड़ तक ही जा सकेंगे.

बेली रोड पर वाहनों का दबाव बढ़ने की स्थिति में डुमरा चौकी के पूर्व से ऑटो का परिचालन बंद कर उन्हें हवाई अड्डा की ओर डायवर्ट किया जाएगा या डुमरा चौकी मोड़ से यू-टर्न करना होगा. सर्कुलर रोड और कर्पूरी गोलम्बर से इको पार्क की ओर (सरकारी वाहनों को छोड़कर) अन्य वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा; इन वाहनों को ललित भवन की ओर डायवर्ट किया जाएगा.

बिहार म्यूजियम: म्यूजियम वाले लेन में पार्किंग प्रतिबंधित है; वाहन म्यूजियम के विपरीत दिशा में एक लेन में पार्क होंगे.

सिटी सेन्टर मॉल: अतिरिक्त पार्किंग गांधी मैदान में होगी. दबाव बढ़ने पर वाहनों को जे.पी. गंगा पथ पर एक लेन में पार्क किया जा सकेगा.

तारा मंडल एवं इस्कॉन मंदिर: यहाँ आने वाले वाहन मल्टी लेवल स्मार्ट पार्किंग का उपयोग करेंगे.

बुद्ध स्मृति पार्क: पालजी रेस्टोरेंट के किनारे और चिन्हित मल्टी लेवल पार्किंग स्थल पर पार्किंग होगी.

राजधानी वाटिका: वाहन अटल पथ पर एक लेन में दोनों फ्लैंक पर व्यवस्थित तरीके से पार्क किए जाएंगे.

चिड़ियाखाना एवं हनुमान मंदिर (राजवंशीनगर): यहाँ मुख्य सड़क पर पार्किंग वर्जित है; वाहन वेटनरी कॉलेज के खाली मैदान में पार्क होंगे.

पटना जंक्शन एवं हनुमान मंदिर: पटना जंक्शन आने वाले वाहन मल्टी मॉडल हब या जी.पी.ओ. गोलम्बर से आर. ब्लॉक चौराहे तक सड़क किनारे एक लेन में पार्क कर सकेंगे.

कुम्हरार पार्क: मुख्य सड़क पर पार्किंग वर्जित रहेगी; वाहन पार्क के दोनों किनारे कच्ची फ्लैंक में कतारबद्ध तरीके से खड़े होंगे.



10. लखनऊ में सुरक्षा और यातायात के लिए विशेष इंतजाम

लखनऊ पुलिस ने नववर्ष पर सुरक्षा और यातायात के लिए विशेष इंतज़ाम किए हैं. भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. संयुक्त पुलिस आयुक्त ने नागरिकों से नियमों का पालन करने और सुरक्षित जश्न मनाने की अपील की है. ड्रंक एंड ड्राइव पर सख्त कार्रवाई होगी



11. कानपुर में हैंगआउट पॉइंट्स पर भी पुलिस की कड़ी निगरानी

कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने नए साल की रात हुड़दंग और नशे में ड्राइव करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस प्लान लागू किया है. शहर के प्रमुख चौराहों पर ब्रीथ एनालाइजर के साथ पुलिस तैनात रहेगी. शराब पीकर गाड़ी चलाने या उत्पात मचाने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा. परमट मंदिर, इस्कॉन और जेके मंदिर में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए सख्त सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं. गंगा बैराज, जेड स्क्वायर मॉल और बड़ा चौराहा जैसे हैंगआउट पॉइंट्स पर भी पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी.



देहरादून में साल के जश्न को देखते हुए अलर्ट मोड पर सुरक्षा व्यवस्था

उत्तराखंड पुलिस ने नए साल के जश्न को देखते हुए अलर्ट मोड पर सुरक्षा व्यवस्था लागू की है. सीमाओं और आंतरिक मार्गों पर एल्कोमीटर से सघन चेकिंग अभियान चल रहा है. पर्यटक स्थलों पर भारी पुलिस बल तैनात है और ट्रैफिक के लिए नए रूट प्लान बनाए गए हैं. पार्किंग केवल निर्धारित स्थानों पर करने की अपील की गई है. ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर विशेष फोकस रहेगा और हर चौक-चौराहे पर पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है.