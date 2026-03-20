Raunaq-e-Ramzan: रामज़ान में दिल्ली की इन गलियों में जायके लिए उमड़ती है भारी भीड़, फूडी हैं, तो एक बार जरूर करें विजिट

Ramzan 2026 Delhi Food Tour: रमज़ान के महीने में देश की राजधानी दिल्ली का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है. वैसे तो दिल्ली को दिलवालों का शहर कहा जाता है, लेकिन रमज़ान के दौरान यह एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता (city that never sleeps) बन जाता है. शाम की इफ्तार से लेकर सुबह की सहरी तक, यहां की पुरानी गलियों में रौनक देखते ही बनती है. अगर आप इस माहौल का असली मज़ा लेना चाहते हैं, तो आपको सूरज ढलने के बाद पुरानी दिल्ली या ज़ाकिर नगर का रुख करना होगा. तो चलिए जानते हैं कहां क्या है खास.

4 सबसे पॉपुलर व्यंजनों के बारे में- (These 4 Most Popular Dishes)

​1. कबाब पराठा-

​कबाब पराठा एक ऐसी डिश है, जिसे पुरानी दिल्ली में हर मौसम में पसंद किया जाता है, लेकिन सहरी के वक्त इसकी डिमांड कई गुना बढ़ जाती है. यह एक बेहद मशहूर लखनवी डिश है, जिसे बनाने में कबाब के एक पुराने सीक्रेट मसाले ब्लेंड का इस्तेमाल होता है. यह खास मसाला लखनऊ के टुंडे कबाबी से शुरू हुआ था.

​क्या खास- इस डिश का नाम एक हाथ वाले शेफ, हाजी मुराद अली के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1905 में पहली बार ये 'मुंह में घुल जाने वाले (melt-in-the-mouth) कबाब बनाए थे. इन कबाबों को गरमागरम और क्रिस्पी, लेकिन अंदर से सॉफ्ट पराठों के साथ परोसा जाता है.

​2. निहारी-

​निहारी, उत्तर भारत भर में एक नवाबी नाश्ते और सहरी की सबसे पसंदीदा डिश के रूप में एन्जॉय की जाती है. इसे लाल मांस (red meat) को लंबे समय तक पकाकर तैयार किया जाता है. देर तक आंच पर पकने के कारण मांस पूरी तरह से नरम हो जाता है और मसालों का स्वाद उसमें गहरे तक समा जाता है.

​निहारी का असली मज़ा तभी आता है जब इसे गरमागरम तंदूरी रोटी, बारीक कटी हुई अदरक और ढेर सारे नींबू के रस के साथ खाया जाए.

​​3. रस मलाई-

​मीठे के बिना कोई भी खाना पूरा नहीं होता है. ऐसे में क्रीमी रस मलाई से बेहतर क्या हो सकता है? पुरानी दिल्ली चांदनी चौक वाली रसमलाई का स्वाद ही कुछ और होता है. यह छेना से बनती है और इसे केसर मिले मीठे दूध में भिगोया जाता है. ​केसर और इलायची का सुगंधित फ्लेवर (aromatic flavour) और स्पंजी टेक्सचर इसे एक परफेक्ट डेजर्ट बनाता है.

​4. फेनियां-

​रमज़ान के दौरान पुरानी दिल्ली में फेनियां एक स्टेपल फूड बन जाती हैं. ये नाजुक सेंवई के घोंसले (vermicelli nests) होते हैं, जिन्हें पहले घी में हल्का भूना जाता है और फिर दूध के साथ उबालकर एक गाढ़ा और मीठा तैयार किया जाता है.

इसे खाने से सुबह-सुबह पेट को सुकून मिलता है और यह बहुत आसानी से पच भी जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)