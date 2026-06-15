Somvati Amavasya 2026 LIVE Updates: हिन्दू धर्म में अमावस्या की तिथि बेहद पुण्यदायी और महत्वपूर्ण मानी जाती है. आज यानी 15 जून को सोमवती अमावस्या मनाई जा रही हैं. चुकीं ये अमावस्या अधिक मास में पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है. साथ ही आज के दिन मलमास या पुरुषोत्तम मास का समापन हो रहा है. सोमवती अमावस्या के मौके पर भगवान शिव, माता पार्वती और पितरों की पूजा करने का विधान है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन स्नान-दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. इसी कड़ी में आज हम आपको सोमवती अमावस्या का दान-स्नान का मुहूर्त और जरूरी जानकारी बताने जा रहे हैं.

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