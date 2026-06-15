Rashifal LIVE, 15 June 2026: आज यानी 15 जून को सोमवती अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है. इस दिन स्नान-दान करना बेहद शुभ माना जाता है. ज्योतिष गणना के अनुसार आज चंद्रमा सुबह लगभग 8:40 बजे तक वृषभ राशि में रहने के बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. इसके चलते दिन की शुरुआत जहां आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने और व्यावहारिक रणनीतियों को बनाने के साथ होगी. वहीं, लोगों को ऑफिस में अपनी बेहतरीन वाकपटुता के बल पर अधिकारियों का दिल जीतने में सफलता मिलेगी. इसी कड़ी में आइए जानते हैं सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.



मेष से लेकर मीन राशियों तक का राशिफल जानने के लिए जुड़े रहिए NDTV के साथ