Rashifal LIVE, 15 June 2026: आज यानी 15 जून को सोमवती अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है. इस दिन स्नान-दान करना बेहद शुभ माना जाता है. ज्योतिष गणना के अनुसार आज चंद्रमा सुबह लगभग 8:40 बजे तक वृषभ राशि में रहने के बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. इसके चलते दिन की शुरुआत जहां आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने और व्यावहारिक रणनीतियों को बनाने के साथ होगी. वहीं, लोगों को ऑफिस में अपनी बेहतरीन वाकपटुता के बल पर अधिकारियों का दिल जीतने में सफलता मिलेगी. इसी कड़ी में आइए जानते हैं सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.
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Rashifal 15 June 2026 LIVE: मेष राशि का राशिफल
सुबह का समय उन कार्यों के लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा जिनमें धैर्य, योजना और संसाधनों का सही उपयोग आवश्यक हो. अगर पिछले कुछ दिनों से कोई आर्थिक निर्णय लंबित है तो उस पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद क्षमता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. जिन लोगों का कार्य लेखन, शिक्षण, सेल्स, मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म या व्यवसाय से जुड़ा है, उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई बातचीत भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकती है. प्रेम संबंधों में अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना लाभदायक रहेगा.
Rashifal 15 June 2026 LIVE: आज का अशुभ मुहूर्त
- राहुकाल: सुबह 7 बजकर 25 मिनट से 9 बजकर 6 मिनट तक रहेगा
- यमगण्ड काल: सुबह 10 बजकर 46 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक.
- गुलिक काल: दोपहर 2 बजकर 7 मिनट से 3 बजकर 48 मिनट तक रहेगा.
Rashifal 15 June 2026 LIVE: आज का शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:44 बजे से सुबह 05:15 बजे तक
- अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:19 बजे से दोपहर 02:24 बजे तक
- विजय मुहूर्त- शाम 04:33 बजे से शाम 05:37 बजे तक
- गोधूलि मुहूर्त- रात 09:54 बजे से रात 10:10 बजे तक
- अमृत काल- सुबह 07:58 बजे से सुबह 09:22 बजे तक
Rashifal 15 June 2026 LIVE: आज की तिथि
पंचांग के अनुसार, 15 जून को ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि सुबह 8 बजकर 23 मिनट तक रहेगी. इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी. वहीं मृगशीर्षा नक्षत्र शाम 7 बजकर 8 मिनट तक रहेगा, जिसके बाद आद्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. इस दिन दो शुभ योग बन रहे हैं. अमृतसिद्धि योग और सर्वार्थसिद्धि योग दोनों सुबह सूर्योदय से लेकर शाम 7 बजकर 8 मिनट तक रहेंगे.