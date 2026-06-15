बढ़ती गर्मी के बीच पटना में कक्षा 5वीं तक स्कूल बंद, 6 से 8वीं तक का समय भी बदला

बढ़ती गर्मी को देखते हुए पटना के स्कूलों का समय बदल दिया गया है. पटना डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने स्कूलों के समय बदलने को लेकर एक आदेश जारी किया है. इस आदेश का पालन जिले के सभी सरकारी, निजी और आंगनबाड़ी केंद्रों को करना होगा. आदेश के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक की क्लासें अब सुबह 10:30 तक ही चलेंगे. जबकि 5वीं तक के स्कूल 20 जून तक पूरी तरह से बंद रहेंगे. ये आदेश 15 जून से 20 जून 2026 तक लागू रहेगा. बच्चों के सेहत देखते हुए ये कदम उठाया गया है और जो भी स्कूल प्रबंधन इस आदेश का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.

जारी आदेश में कहा गया है, "जिले में रह रहे अधिक तापमान, विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है. मैं त्यागराजन एस.एम., जिला दण्डाधिकारी, पटना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा - 163 के तहत जिले के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल सहित) में क्लास 5 तक के कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 20.06.2026 तक पूर्णरूपेण और क्लास 6 से 8 तक के कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर सुबह 10:30 बजे के बाद प्रतिबंध लगाता हूं. विद्यालय प्रबंधन को निदेश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे".

