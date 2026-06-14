IND vs PAK Women LIVE Score: बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने शुरुआती मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. टॉस के दौरान हरमन ने कहा कि पिच बल्लेबाजी के बेहतर दिख रही है. बता दें, इस मैच में भी भारत का पाकिस्तान के खिलाफ हाथ ना मिलाने का फैसला जारी रहा. दोनों देशों के कप्तान ने टॉस के दौरान कोई हाथ नहीं मिलाया. (Live Scorecard)

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेट कीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्री चरणी, श्रेयंका पाटिल

पाकिस्तान: गुल फ़िरोज़ा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), आयशा जफर, सायरा जबीन, आलिया रियाज़, नतालिया परवेज़, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नाशरा संधू, तस्मिया रुबाब, सादिया इकबाल

Here are the LIVE Score Updates of IND-W Vs PAK-W Match, Women's T20 World Cup 2026, Straight from Edgbaston, Birmingham