IND vs PAK Women LIVE Score: बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने शुरुआती मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. टॉस के दौरान हरमन ने कहा कि पिच बल्लेबाजी के बेहतर दिख रही है. बता दें, इस मैच में भी भारत का पाकिस्तान के खिलाफ हाथ ना मिलाने का फैसला जारी रहा. दोनों देशों के कप्तान ने टॉस के दौरान कोई हाथ नहीं मिलाया. (Live Scorecard)
ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेट कीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्री चरणी, श्रेयंका पाटिल
पाकिस्तान: गुल फ़िरोज़ा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), आयशा जफर, सायरा जबीन, आलिया रियाज़, नतालिया परवेज़, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नाशरा संधू, तस्मिया रुबाब, सादिया इकबाल
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IND-W vs PAK-W LIVE Score: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेट कीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्री चरणी, श्रेयंका पाटिल
पाकिस्तान: गुल फ़िरोज़ा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), आयशा जफर, सायरा जबीन, आलिया रियाज़, नतालिया परवेज़, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नाशरा संधू, तस्मिया रुबाब, सादिया इकबाल
IND-W vs PAK-W LIVE Score: फातिमा सना ने क्या कहा
फातिमा सना ने टॉस के दौरान कहा,"हम भी बैटिंग करते. यह एक अच्छा बैटिंग ट्रैक लग रहा है. एक टीम के तौर पर हम बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बहुत अच्छा कर रहे हैं. यह अच्छा है. यह एक बैटिंग ट्रैक लग रहा है लेकिन हमारे पास अच्छा बॉलिंग अटैक है. हम सायरा के साथ जा रहे हैं और यह उसका पहला वर्ल्ड कप गेम होगा."
IND-W vs PAK-W LIVE Score: टॉस के दौरान क्या बोलीं हरमनप्रीत कौर
हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतने के बाद कहा,"हम पहले बैटिंग करेंगे. यह बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिच है, हम बोर्ड पर अच्छा टोटल खड़ा करेंगे. हम सब बहुत एक्साइटेड हैं, हम पिछले वर्ल्ड कप से कॉन्फिडेंस ले रहे हैं. यह अच्छा क्रिकेट खेलने के बारे में है और हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं. भारती आज खेल रही है. हम तीन स्पिनर और दो मीडियम पेसर के साथ जा रहे हैं."
IND-W vs PAK-W LIVE Score: भारत ने जीता टॉस
भारत के लिए हरमनप्रीत कौर टॉस के लिए मैदान पर आ गई हैं, पााकिस्तान के लिए फातिमा सना आई हैं. हरमन ने सिक्का उछाला, फातिमा ने हेड्स कॉल किया, यह टेल्स आया. भारतीय कप्तान ने कहा है कि वह पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगी. नो हैंडशेक पॉलिसि जारी रही है.
IND-W vs PAK-W LIVE Score: मुश्किल में पाकिस्तान
पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना को प्रैक्टिस के दौरान दाहिने घुटने में चोट लग गई थी. वह आज के मुकाबले में खेलेंगी या नहीं, अभी यह पक्की नहीं है. एक और सीनियर खिलाड़ी, आलिया रियाज़ भी प्रैक्टिस में नहीं दिखीं थी.
IND-W vs PAK-W LIVE Score: नो हैंडशेक रहेगा जारी
सूत्रों ने NDTV को बताया है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम पाकिस्तानी समकक्षों से कोई हाथ नहीं मिलाएगी. भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ यही पॉलिसी अपनाई है और यह इस मैच में भई जारी रहेगी.
IND-W vs PAK-W LIVE Score: कैसी रहेगी पिच
बर्मिंघम हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं रहा है, पिछले चार सालों में इस वेन्यू पर महिलाओं के T20 मैचों में रन-रेट 6.55 के आसपास रहा है. हालांकि, सीजन के शुरुआती मैच में डैनी वायट ने जिस तरह से प्रहार किया, उससे फैंस को उम्मीद होगी कि आज का मुकाबला हाई स्कोरिंग रहे.
IND-W vs PAK-W LIVE Score: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ 'हेड-टू-हेड' रिकॉर्ड बेहतर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इससे आत्मविश्वास मिलेगा कि बड़े टूर्नामेंट्स में अक्सर अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिलते हैं. दोनों देशों की महिला टीमों के बीच अब तक कुल 16 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 13 मैच जीते, जबकि 3 मुकाबले पाकिस्तान के नाम रहे.
IND-W vs PAK-W LIVE Score: ऐसी हैं दोनों टीमें
भारतीय टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिगेज, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव.
पाकिस्तान: फातिमा सना (कप्तान), गुल फिरोजा, आयशा जफर, इरम जावेद, एमान फातिमा, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, सायरा जबीन, मुनीबा अली, तूबा हसन, रमीन शमीम, सादिया इकबाल, नाशरा संधू, डायना बेग, तस्मिया रुबाब.
IND-W vs PAK-W LIVE Score: आज महामुकाबला
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. आज सुपर संडे हैं. आज भारत-पाकिस्तान का मुकाबला है. बर्मिंघम में हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी पाकिस्तान के खिलाफ अपने महिला टी20 वर्ल्ड कप अभियान का आगाज करेगी.