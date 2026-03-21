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Navratri Day 3 Wishes: नवरात्रि के तीसरे दिन अपनों को भेजें ये हार्दिक शुभकामनाएं

Navratri Ki Hardik Shubhkamnaye: मां चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि हम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, हमें हमेशा शांत और विनम्र रहना चाहिए. इन खास मैसेज से अपनों को भेजें शुभकामनाएं.

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Navratri Day 3 Wishes: नवरात्रि के तीसरे दिन अपनों को भेजें ये हार्दिक शुभकामनाएं
Navratri Day 3 Wishes: नवरात्रि के तीसरे दिन अपनों को भेजें ये प्यारे संदेश.

Navratri 2026 Day 3 Wishes: चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है. यह दिन माता दुर्गा के तीसरे स्वरूप, मां चंद्रघंटा (Maa Chandraghanta) को समर्पित है. माता का यह रूप अत्यंत शांतिपूर्ण और कल्याणकारी माना जाता है. मां चंद्रघंटा के माथे पर घंटे के आकार का आधा चांद विराजमान है, इसी वजह से उन्हें 'चंद्रघंटा' कहा जाता है. आज के इस डिजिटल युग में, हम भले ही अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से दूर रहते हों, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम उनसे जुड़े रहते हैं. ऐसे में, नवरात्रि के इस पवित्र मौके पर अपने करीबियों को शुभकामनाएं भेजना एक प्यारा तरीका है. 

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​अपनों के लिए खास संदेश- (Wishes and Messages)

​1. मां चंद्रघंटा आपके जीवन के सभी, 
कष्टों और दुखों को दूर करें
और आपके घर को खुशियों और समृद्धि से भर दें. 
नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं! 
जय माता दी!

2. कठिन से कठिन समय में भी आपका मन शांत रहे, 
आपके अंदर हर मुश्किल से लड़ने का साहस हो, 
मां चंद्रघंटा आपको ऐसा आशीर्वाद दें. 
नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
जय माता दी!

​3. साहस, विनम्रता और शांति की देवी मां चंद्रघंटा के चरणों में नमन, 
मां आपके जीवन को सुख और शांति से भर दें. 
नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
जय माता दी!

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​4. ​जीवन की हर मुश्किल को पार करने की शक्ति मिले, 
मां चंद्रघंटा के चरणों में आपको भक्ति मिले. 
नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
जय माता दी!

​5. मां चंद्रघंटा आपके जीवन में शांति और सुकून लेकर आएं, 
आपको और आपके परिवार को नवरात्रि के तीसरे दिन की बहुत-बहुत बधाई!
जय माता दी!

​6. माता रानी की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, 
मां चंद्रघंटा आपके परिवार को बुरी नज़र से बचाए रखें.  
नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
जय माता दी!

​7. आपके जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशियां हों, 
यही मां चंद्रघंटा से प्रार्थना है. 
नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
जय माता दी!

8. शेर पर सवार होकर, खुशियों का वरदान लेकर,
हर घर में विराजी अंबे मां, हम सबकी जगदंबे मां.
नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
जय माता दी!

9. नव दीप जले, नव फूल खिले, 
जीवन को सच्चा सुख मिले,  
नवरात्रि के इस पावन पर्व पर, 
आपको मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले. 
नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
जय माता दी!

10. मां की ज्योति से प्रेम मिलता है
सबके दिलों को सुकून मिलता है
जो भी जाता है मां के द्वार
उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है.
नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
जय माता दी!

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