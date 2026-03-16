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IPL 2026: क्रिकेट के सबसे रोमांचक टूर्नामेंट का मजा होगा दोगुना, मैच के साथ हर शहर में चखिए वहां के ये मशहूर स्वाद

IPL 2026: आईपीएल के दौरान अलग-अलग शहरों में मैच देखने जाना सिर्फ क्रिकेट का रोमांच ही नहीं देता, बल्कि भारत के फूड कल्चर को करीब से जानने का मौका भी देता है.

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IPL 2026: क्रिकेट के सबसे रोमांचक टूर्नामेंट का मजा होगा दोगुना, मैच के साथ हर शहर में चखिए वहां के ये मशहूर स्वाद
इस बार आईपीएल देखने के लिए आपका क्या प्लान है?

IPL 2026:  आज के दौर में स्पोर्ट्स टूरिज्म तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और भारत में इसकी सबसे बड़ी वजह है इंडियन प्रीमियर लीग (IPL). क्रिकेट के इस रोमांचक टूर्नामेंट ने लाखों फैंस को सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें अलग-अलग शहरों में जाकर मैच देखने और नई जगहें घूमने के लिए प्रेरित किया है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स की गूंजती भीड़ हो या मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम का समुद्री माहौल हर शहर का अनुभव अलग और खास होता है. लेकिन मैच का रोमांच तभी पूरा होता है जब आप वहां की लोकल डिशेज का स्वाद भी चखें. अगर आप भी IPL 2026 के मैच देखने के लिए अलग-अलग शहरों में अपनी फेवरेट टीम को चेयरअप करने का प्लान बना रहे हैं, तो जान लीजिए कि हर शहर में कौन-सा खाना जरूर ट्राई करना चाहिए.

IPL 2026 में हर मेजबान शहर में क्या खाएं? | What to Eat in Every Host City During IPL 2026? 

1. बेंगलुरु

बेंगलुरु क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे जोशीले शहरों में से एक है. चिन्नास्वामी स्टेडियम की भीड़ हर चौके-छक्के पर झूम उठती है. मैच देखने जाने से पहले यहां की मशहूर बेनने डोसा जरूर खाएं. इसे नरम इडली और साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी के साथ परोसा जाता है. अगर शहर में घूमने का प्लान हो तो डोने बिरयानी भी जरूर ट्राई करें, जिसका स्वाद बेहद अलग और लाजवाब होता है.

स्टेडियम: एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम
मैच: 28 मार्च और 5 अप्रैल

2. मुंबई

मुंबई में मैच देखना अपने-आप में खास अनुभव है. समुद्र के किनारे स्थित वानखेड़े स्टेडियम कई ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा है. मैच से पहले यहां का सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड वड़ा पाव जरूर खाएं. इसके अलावा पाव भाजी, भेल पुरी और सेव पुरी भी यहां के फूड लवर्स की पसंद हैं. मैच के बाद डिनर के लिए महाराष्ट्रीयन थाली जिसमें वरन भात, सोल कढ़ी और पुरन पोली शामिल होती है, एक बेहतरीन विकल्प है.

स्टेडियम: वानखेड़े स्टेडियम
मैच: 29 मार्च और 12 अप्रैल

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3. गुवाहाटी

आईपीएल के ट्रैवल रूट में गुवाहाटी एक अलग और ताजगी भरा अनुभव देता है. यहां की असमिया थाली स्थानीय खाने को जानने का सबसे अच्छा तरीका है. इसमें खार (हल्का कड़वा स्टार्टर) और टेंगा (खट्टा फिश करी) जैसी डिश शामिल होती हैं. साथ ही यहां का पारंपरिक स्नैक पीठा भी जरूर चखें.

स्टेडियम: बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम
मैच: 30 मार्च, 7 अप्रैल और 10 अप्रैल

4. चंडीगढ़

चंडीगढ़ उन लोगों के लिए स्वर्ग है जिन्हें भरपूर और स्वादिष्ट नॉर्थ इंडियन खाना पसंद है. यहां का बटर चिकन और दाल मखनी बेहद लोकप्रिय है. इसे बटर नान या लच्छा पराठा के साथ खाया जाता है और आखिर में ठंडी-मीठी लस्सी भोजन को पूरा करती है.

स्टेडियम: महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
मैच: 31 मार्च और 11 अप्रैल

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5. लखनऊ

लखनऊ अपनी समृद्ध अवधी खाने की परंपरा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. यहां का सबसे मशहूर व्यंजन है गलौटी कबाब, जिसकी मुलायम बनावट इसे खास बनाती है. इसके अलावा अवधी बिरयानी, निहारी और शीरमल भी जरूर ट्राई करें. शाकाहारियों के लिए खस्ता कचौरी और कुल्फी भी बेहतरीन विकल्प हैं.

स्टेडियम: इकाना क्रिकेट स्टेडियम
मैच: 1 अप्रैल और 12 अप्रैल

6. कोलकाता

कोलकाता खाने-पीने के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. यहां मैच देखने आएं तो काठी रोल जरूर खाएं. इसके अलावा कोलकाता बिरयानी अपने खुशबूदार चावल और आलू के अनोखे इस्तेमाल के लिए जानी जाती है. मिठाई में रसगुल्ला और मिष्टी doi जरूर ट्राई करें.

स्टेडियम: ईडन गार्डन्स
मैच: 2 अप्रैल, 6 अप्रैल और 9 अप्रैल

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7. चेन्नई

चेन्नई का खाना पारंपरिक और स्वाद से भरपूर होता है. यहां केले के पत्ते पर परोसा जाने वाला साउथ इंडियन मील बेहद लोकप्रिय है. घी रोस्ट डोसा, चेट्टीनाड चिकन और खट्टा रसम यहां के मुख्य आकर्षण हैं. और अंत में एक कप फिल्टर कॉफी इस अनुभव को पूरा कर देती है.

स्टेडियम: एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम
मैच: 3 अप्रैल और 11 अप्रैल

8. दिल्ली

दिल्ली का स्ट्रीट फूड दुनियाभर में मशहूर है. मैच से पहले चांदनी चौक में जाकर छोले भटूरे, गोलगप्पे, आलू चाट और पराठे का स्वाद लें.
मिठाई में रबड़ी के साथ जलेबी एक शानदार विकल्प है.

स्टेडियम: अरुण जेटली स्टेडियम
मैच: 4 अप्रैल और 8 अप्रैल

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9. अहमदाबाद

दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम वाले इस शहर में शाकाहारी खाने की भरमार है. यहां की गुजराती थाली मीठे-खट्टे-मसालेदार स्वाद का शानदार मिश्रण है.
स्नैक्स में ढोकला, खांडवी और फाफड़ा-जलेबी बेहद लोकप्रिय हैं.

स्टेडियम: नरेंद्र मोदी स्टेडियम
मैच: 4 अप्रैल

10. हैदराबाद

हैदराबाद का नाम आते ही सबसे पहले याद आती है हैदराबादी बिरयानी. मसालों और मेरिनेटेड मीट के साथ धीमी आंच पर पकी यह डिश भारत की सबसे पसंदीदा बिरयानी में से एक है. इसके अलावा हलीम और मिठाई में डबल का मीठा भी बेहद लोकप्रिय हैं.

स्टेडियम: राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
मैच: 5 अप्रैल

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आईपीएल के दौरान अलग-अलग शहरों में मैच देखने जाना सिर्फ क्रिकेट का रोमांच ही नहीं देता, बल्कि भारत के फूड कल्चर को करीब से जानने का मौका भी देता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

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