कैंसर से बचाएंगे ये 7 देसी सुपरफूड्स, रोजाना डाइट में जरूर शामिल करें

Anti Cancer Diet: कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जिसका नाम सुनते ही मन में डर बैठ जाता है. हाल ही में टीवी जगत से खबर आई है कि पवित्र रिश्ता फेम एक्ट्रेस प्रिया मराठा कैंसर से पीड़ित थी और उनकी मौत हो गई. यह रोग शरीर के किसी भी हिस्से में अनकंट्रोल्ड सेल्स के बढ़ने के कारण होता है और धीरे-धीरे दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकता है. हालांकि इलाज के कई तरीके उपलब्ध हैं, लेकिन खानपान और लाइफस्टाइल में बदलाव करके इससे काफी हद तक बचा जा सकता है.

भारत में सदियों से आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों का चलन रहा है, जिनमें कई ऐसी चीजें शामिल हैं जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाती हैं और बीमारियों से लड़ने की ताकत देती हैं. अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कैंसर से बचने के लिए क्या खाना चाहिए, तो नीचे दिए गए कुछ देसी फूड्स और उपाय आपकी मदद कर सकते हैं.

कैंसर से बचाव करने में मददगार फूड्स (Foods That Help Prevent Cancer)

1. लहसुन

लहसुन में प्राकृतिक तत्व होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. इसमें पाया जाने वाला एलिसिन नामक तत्व सूजन कम करने और कोशिकाओं की रक्षा करने में सहायक होता है. यह तत्व कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकने में कारगर साबित हुआ है.

ये भी पढ़ें- अदरक सर्दी-खांसी ही नहीं पेट, जोड़ों, हार्ट और शुगर रोगियों के लिए रामबाण, जानिए इस्तेमाल करने का तरीका

Photo Credit: Canva

2. हरी सब्जियां

पालक, बथुआ, मेथी, सहजन की पत्तियां और दूसरी हरी सब्जियां विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर होती हैं. ये शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालती हैं और कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखती हैं. इनके नियमित सेवन से पेट, आंत और फेफड़ों के कैंसर का खतरा कम किया जा सकता है.

3. टमाटर

टमाटर में लाइकोपीन नामक तत्व पाया जाता है, जो एक प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट है. यह फ्री रेडिकल्स से लड़ता है और शरीर की कोशिकाओं को क्षति से बचाता है. पके हुए टमाटर का सेवन तेल के साथ करने से इसका असर और भी बढ़ जाता है.

ये भी पढ़ें- सोने से पहले पानी में मिलाकर रोज पिएं ये एक चीज, सुबह अपने आप होगा पेट साफ

4. हल्दी

हल्दी भारतीय रसोई का अभिन्न हिस्सा है और इसमें पाया जाने वाला करक्यूमिन तत्व कैंसर से रक्षा करने में सहायक माना गया है. यह सूजन को कम करता है और शरीर में कोशिकाओं के असामान्य विकास को रोकता है.

5. जामुन और अंगूर

ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, जामुन और अंगूर जैसे फलों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं और शरीर को आंतरिक रूप से मजबूत बनाते हैं. इनका नियमित सेवन त्वचा, मुंह और आंत के कैंसर से बचाव में मदद कर सकता है.

6. अलसी के बीज

अलसी में ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और लिगनन नामक तत्व पाए जाते हैं जो हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं. यह स्तन और प्रोस्टेट कैंसर से बचाव में उपयोगी माना गया है.

ये भी पढ़ें- पेट फूलने का घरेलू उपचार, इन चीजों में से किसी एक का करें सेवन , ब्लोटिंग से मिलेगी तुरंत राहत

7. ग्रीन टी

ग्रीन टी यानी ग्रीन टी में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सेल्स डैमेज से बचाते हैं. यह न केवल वजन को नियंत्रित करने में मदद करती है बल्कि शरीर में होने वाले सूजन और ट्यूमर बनने की प्रक्रिया को भी धीमा करती है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)