Constipation Home Remedies: सर्दियों का मौसम अपने साथ सुहावनी धूप और गरमा-गरम पराठे तो लाता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए यह 'कब्ज' (Constipation) की समस्या भी लेकर आता है. अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि ठंड के दिनों में उनका पेट ठीक से साफ (Pet Saaf Kaise Kare) नहीं होता. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? और आप अपनी डाइट में क्या बदलाव करके इससे बच सकते हैं? यहां हैं इन सभी सवालों के जवाब -

सर्दियों में कब्ज होने की बड़ी वजहें (Reasons for Winter Constipation)

पानी कम पीना: सर्दियों में हमें प्यास कम लगती है, इसलिए हम पानी पीना कम कर देते हैं. शरीर में पानी की कमी होने से मल (Stool) सख्त हो जाता है और उसे बाहर निकलने में दिक्कत होती है. शारीरिक मेहनत की कमी: ठंड की वजह से हम आलसी हो जाते हैं और रजाई में दुबके रहना पसंद करते हैं. कम चलने-फिरने से हमारी आंतों की गति भी धीमी पड़ जाती है. तला-भुना और भारी खाना: सर्दियों में हम गाजर का हलवा, पराठे और ज्यादा तेल-मसाले वाली चीजें खाते हैं. ये चीजें पचने में भारी होती हैं और पाचन तंत्र को सुस्त कर देती हैं.

कब्ज से बचने के लिए क्या खाएं? (Best Foods to Prevent Constipation)

अगर आप चाहते हैं कि सुबह आपका पेट मिनटों में साफ हो जाए, तो अपनी डाइट में ये चीजें जरूर शामिल करें:

हरी पत्तेदार सब्जियां: मेथी, पालक, बथुआ और सरसों का साग सर्दियों के सुपरफूड्स हैं. इनमें फाइबर भरपूर होता है जो पेट को साफ रखने में मदद करता है.

फाइबर से भरपूर फल: संतरा, अमरूद और पपीता कब्ज के लिए रामबाण हैं. अमरूद के बीज पेट की आंतों की सफाई का काम करते हैं.

तिल और गुड़: सर्दियों में गुड़ खाना पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है. खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने से डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं.

अदरक और लहसुन: ये शरीर में गर्माहट बनाए रखते हैं और खाने को जल्दी पचाने में मदद करते हैं.

रात को तांबे के बर्तन का पानी: रात भर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी सुबह गुनगुना करके पीने से पेट एकदम साफ होता है.

एक्सपर्ट टिप्स:

अगर सादा पानी नहीं पिया जा रहा, तो गुनगुना पानी पिएं. यह आंतों को रिलैक्स करता है.

5-20 मिनट की धूप न सिर्फ विटामिन D देगी, बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेगी.

घर के अंदर ही स्ट्रेचिंग या थोड़ा पैदल चलने की आदत डालें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)