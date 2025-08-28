सोने से पहले पानी में मिलाकर रोज पिएं ये एक चीज, सुबह अपने आप होगा पेट साफ, सारी गंदगी निकल जाएगी बाहर

Home Remedy For Constipation: हमारा खानपान बदलने से पेट की समस्याएं भी बढ़ी हैं. खासकर कब्ज एक आम दिक्कत है जिससे आप अक्सर दो-चार होते होंगे. पेट साफ न होना अपने साथ अनेक बीमारियों को लाता है. इसलिए पेट की गंदगी बाहर निकलना बहुत जरूरी है. सुबह पेट साफ न होना, कब्ज, गैस और अपच जैसी परेशानियां न सिर्फ शरीर को थका देती हैं, बल्कि पूरे दिन की एनर्जी भी छीन लेती हैं. ऐसे में सिरदर्द, मतली और पेट फूलना जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं. तो कब्ज से छुटकारा कैसे पाएं? क्या कब्ज के लिए घरेलू उपाय मौजूद हैं? जी हां, हमारे किचन में मौजूद कई चीजें ऐसी हैं जो पेट की सफाई करने में मददगार हैं. जब पेट साफ रहता है तो सारे पेट के रोग भी दूर हो जाते हैं.

अगर आप भी रोज सुबह पेट साफ न होने की समस्या से जूझ रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से पेट की गंदगी को आसानी से निकाला जा सकता है. बस आपको रात में पानी में एक चीज का सेवन करना है. जी हां, वह है ईसबगोल. ये एक ऐसा उपाय है जो रात को सोने से पहले अपनाने से सुबह आपका पेट खुद-ब-खुद साफ हो जाएगा और शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी.

गुनगुने पानी में ईसबगोल मिलाकर पीने के फायदे- (Benefits of Drinking Isabgol Mixed With Lukewarm Water)

ईसबगोल क्या है?

ईसबगोल एक प्राकृतिक फाइबर है जो प्लांट बेस्ड होता है. इसे Psyllium Husk भी कहा जाता है. यह पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है.

कैसे करें सेवन?

रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुने पानी में:

1 चम्मच ईसबगोल की भूसी डालें

1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं

1 चम्मच शहद डालें इन तीनों को अच्छे से मिलाकर तुरंत पी लें.

ईसबगोल पीने के फायदे (Benefits of Drinking Isabgol)

पेट की सफाई: ईसबगोल में मौजूद फाइबर आंतों में जमी गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है.

कब्ज से राहत: नियमित सेवन से मल त्याग आसान हो जाता है और कब्ज की समस्या दूर होती है.

पाचन तंत्र मजबूत: नींबू और शहद पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और शरीर को डिटॉक्स करते हैं.

एनर्जी बूस्ट: शहद शरीर को एनर्जी देता है जिससे आप सुबह तरोताजा महसूस करते हैं.

इन जरूर बातों का रखें ध्यान

इस ड्रिंक को पीने के बाद तुरंत सो जाएं, ताकि इसका असर सही तरीके से हो.

अगर आपको कोई एलर्जी है या आप किसी दवा का सेवन कर रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

रोजाना पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे.

सुबह उठते ही बिना किसी परेशानी के पेट साफ हो जाएगा. न सिर्फ आपका शरीर हल्का महसूस करेगा, बल्कि दिनभर की थकान और सुस्ती भी दूर रहेगी. यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर आपकी सेहत पर बड़ा हो सकता है.

