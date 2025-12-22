Health Benefits OfEeating Jaggery Daily | Rojana Gud Khane Ke Fayde : आजकल जिस तरह हवा की क्वालिटी, (AQI) खराब हो रही है और प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना अब पसंद नहीं बल्कि जरूरत बन गई है. यहीं पर हमारा देसी 'गुड़' काम आता है. सर्दियों में उत्तर भारत में गुड़ की चिक्की और तिल के लड्डू हों, या दक्षिण भारत में गुड़ वाले चावल- इसे हर जगह बड़े चाव से खाया जाता है. यह जानने के लिए हमने बात की करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर, सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, योगा एंड संस्कार के निदेशक और आयुर्वेदिक एक्‍सर्प प्रो. राम अवतार से.

आज के मौसम के हाल की बात करें, तो आज पारा 11°C नोट किया गया, ज‍िसमें आद्रता 100 फीसदी रही दिल्ली की सुबह अब वो सुहानी और ताज़ी नहीं रही, जिसका इंतज़ार हर किसी को रहता था. आज जब दिल्लीवाले अपनी खिड़की खोलते हैं, तो उन्हें धुंध की जो चादर दिखती है, वो दरअसल कोहरा नहीं बल्कि प्रदूषण का मायाजाल है. राजधानी की हवा अब इतनी ज़हरीली हो चुकी है कि हर सांस के साथ आप बीमारियां शरीर के अंदर खींच रहे हैं. आज सुबह (22 दिसंबर) करीब 6:00 बजे जब दिल्ली की नींद खुली, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का मीटर 366 पर टिका था. मोबाइल ऐप्स पर चमकता यह लाल रंग साफ़ गवाही दे रहा है कि हवा की सेहत 'बहुत खराब' (Very Poor) केटेगरी में है. ऐसे में सवाल उठता है कि ठंड से बचने के ल‍िए क्‍या खाया जाए. इस बारे में हमने बात की एक्‍सपर्ट से.

प्रो. राम अवतार ने बताया कि आयुर्वेद में गुड़ को 'गर्म' तासीर वाला माना गया है. सफेद चीनी के मुकाबले यह कहीं ज्यादा पौष्टिक है क्योंकि इसे बनाने के प्रोसेस में इसके जरूरी पोषक तत्व (Molasses) बाहर नहीं निकाले जाते. आइए जानते हैं रोज़ाना गुड़ खाने के 6 बड़े फायदे:

सर्दियों में रोज़ गुड़ खाने से मिलेंगे ये 6 बेमिसाल फायदे | Thand Lage To Kya Khana Chahiye

शरीर को रखता है अंदर से गर्म : प्रो. राम अवतार ने बताया कि ठिठुरती ठंड (Thand Lage To Kya Khana Chahiye ) में शरीर का तापमान बनाए रखना मुश्किल होता है. गुड़ की तासीर गर्म होती है, जो आपको अंदरूनी गर्माहट देती है. क्लिनिकल रिसर्च बताती है कि सुबह-सुबह गुड़ का पानी पीने से शरीर का तापमान कंट्रोल रहता है और आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं. खाने के बाद पाचन में मददगार : भारत में पुराने समय से ही खाना खाने के बाद गुड़ खाने की परंपरा है. यह सिर्फ मीठे की क्रेविंग दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि गुड़ हमारे शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है. इससे खाना जल्दी पचता है, पेट फूलने (Bloating) की समस्या नहीं होती और सर्दियों में होने वाली सुस्ती दूर होती है. इम्यूनिटी बढ़ाता है : गुड़ में जिंक और सेलेनियम जैसे मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ये तत्व संक्रमण,Infection) के खिलाफ शरीर की ढाल बनते हैं. सर्दियों में जब खांसी-जुकाम आम बात है, तब गुड़ का सेवन आपको इन मौसमी बीमारियों से बचा सकता है. फेफड़ों और सांस की नली की सफाई : बढ़ते प्रदूषण और धुंध (Smog) की वजह से आजकल गले में खराश, सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत आम है. रिसर्च बताती है कि गुड़ फेफड़ों की कार्यक्षमता को सुधारता है और सांस की नली को साफ करने में मदद करता है. बहुत से घरों में इसे अदरक के साथ या काढ़े में डालकर गले की तकलीफ दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आयरन की कमी को करता है पूरा : भारत में बच्चों से लेकर बुजुर्गों और खासकर महिलाओं में आयरन की कमी बहुत देखी जाती है. गुड़ में प्राकृतिक आयरन होता है जो हीमोग्लोबिन लेवल बनाए रखने में मदद करता है. इससे न सिर्फ खून की कमी पूरी होती है, बल्कि चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो भी आता है. हालांकि, यह किसी इलाज का विकल्प नहीं है, लेकिन डाइट में आयरन बढ़ाने का अच्छा तरीका है. इंस्टेंट और नेचुरल एनर्जी : चीनी खाने से शरीर में शुगर लेवल एकदम बढ़ता है और फिर गिर जाता है,Sugar Crash), जिससे थकान होती है. इसके उलट, गुड़ धीरे-धीरे एनर्जी रिलीज करता है, जिससे आप लंबे समय तक एक्टिव रहते हैं. इसलिए यह स्टूडेंट्स और ऑफिस जाने वालों के लिए एक बेहतरीन स्नैक है.

Also Read: Stress और Anxiety होगी गुजरे जमाने की बात! बस 5 मिनट करें ये 5 आसान योगासन, मन होगा शांत

प्रदूषण से बचने के लिए गुड़ | Jaggery for respiratory health

एक द‍िन में कितना गुड़ खाना चाह‍िए? (Ek Din Me Kitna Gud Khana Chahiye)

प्रो. राम अवतार से जब हमने पूछा कि एक द‍िन में कितना गुड़ खाना चाहिए तो उन्‍होंने बताया कि बेशक गुड़ फायदेमंद है, लेकिन अत‍ि हर चीज की बुरी है, और फ‍िर यह भी एक तरह की शुगर ही. इसलिए इसे संतुलित मात्रा में ही खाएं. डायबिटीज (Diabetes)के मरीजों को गुड़ खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए. साथ ही, हमेशा शुद्ध और अच्छी क्वालिटी का ही गुड़ खरीदें.

डाइट में शामिल करने के आसान तरीके:

तिल-गुड़ के लड्डू या चिक्की के रूप में खाएं. भुनी हुई मूंगफली के साथ गुड़ का कॉम्बिनेशन बेस्ट है. दलिया या ओट्स में चीनी की जगह गुड़ डालें.

(यह लेख करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर, सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, योगा एंड संस्कार के निदेशक प्रो. राम अवतार से बातचीत पर आधार‍ित है.)