पेट फूलने का घरेलू उपचार, इन चीजों में से किसी एक का करें सेवन , ब्लोटिंग से मिलेगी तुरंत राहत

Home Remedies For Bloating: क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद पेट गुब्बारे की तरह फूल गया है? या फिर बिना ज्यादा खाने के भी पेट भारी और असहज महसूस होता है? अगर हां, तो आप ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की समस्या से जूझ रहे हैं. यह एक आम लेकिन परेशान करने वाली स्थिति है, जिसमें पेट में गैस भर जाती है और व्यक्ति को बेचैनी, दर्द और थकान महसूस होती है. ब्लोटिंग के पीछे कई कारण हो सकते हैं, गलत खानपान, तनाव, पाचन तंत्र की गड़बड़ी या फिर कुछ आदतें जो हम रोजाना अपनाते हैं. अच्छी बात ये है कि इसके लिए आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है. कुछ आसान घरेलू उपायों से आप तुरंत राहत पा सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 5 असरदार घरेलू तरीके जो पेट फूलने की समस्या को दूर करने में मदद करेंगे.

ब्लोटिंग से राहत पाने के घरेलू उपाय (Home Remedies to Relieve Bloating)

1. अजवाइन और काला नमक का सेवन

अजवाइन पाचन तंत्र के लिए रामबाण मानी जाती है. एक चुटकी अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर गर्म पानी के साथ लें. इससे गैस कम होती है और पेट हल्का महसूस होता है. यह उपाय खासकर खाने के बाद करने से तुरंत राहत मिलती है.

2. सौंफ का पानी

सौंफ में एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. एक चम्मच सौंफ को गर्म पानी में डालकर 10 मिनट तक ढककर रखें. फिर इसे छानकर पी लें. यह उपाय न सिर्फ ब्लोटिंग कम करता है बल्कि सांसों की बदबू और पेट की जलन में भी फायदेमंद है.

3. नींबू और अदरक का मिश्रण

नींबू और अदरक दोनों ही पाचन को सुधारने में मदद करते हैं. एक कप गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ें और थोड़ा सा अदरक का रस मिलाएं. इसे सुबह खाली पेट या खाने के बाद पीने से पेट की सूजन कम होती है. यह उपाय शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है.

4. हल्की एक्सरसाइज और योग

शरीर को एक्टिव रखने से गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है. पवनमुक्तासन और अपानासन जैसे योगासन पेट की गैस को बाहर निकालने में मदद करते हैं. रोजाना 15–20 मिनट की हल्की एक्सरसाइज से पाचन तंत्र मजबूत होता है.

5. खीरा और पुदीना का सेवन

खीरा शरीर को ठंडक देता है और पुदीना पाचन को सुधारता है. खीरे के टुकड़ों में पुदीना की पत्तियां मिलाकर सलाद के रूप में खाएं. इससे पेट की जलन और सूजन में राहत मिलती है. यह उपाय गर्मियों में विशेष रूप से फायदेमंद होता है.

पेट फूलना एक आम समस्या है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना सही नहीं. घरेलू उपायों से आप बिना किसी साइड इफेक्ट के तुरंत राहत पा सकते हैं. बस ध्यान रखें कि आप बैलेंस डाइट लें, तनाव से दूर रहें और खुद को एक्टिव रखें. अगर समस्या बार-बार हो रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेना भी जरूरी है.

