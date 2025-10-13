विज्ञापन
कम तेल में खाना बनाना चाहते हैं? यहां जाने ऑयल-फ्री कुकिंग के आसान टिप्स

Is There A Way To Cook Without Oil: आइए जानते हैं कि बिना तेल के खाना बनाने के आसान और उपयोगी तरीके कौन-कौन से हैं.

Read Time: 3 mins
What foods can you cook without oil?

Is There A Way To Cook Without Oil: आज के समय में बदलते लाइफस्टाइल और गलत खान-पान के कारण मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिज़ीज़ जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, इसलिए सीमित मात्रा में या बिना तेल के खाने का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, अब कही आप ये तो नहीं सोच रहें, कि बिना तेल का खाना स्वादिष्ट होगा भी या नहीं? आज हम आपको बिना तेल के भी स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना तैयार करने के कुछ टिप्स बताने वाले हैं. जो न केवल आपके वजन को कंट्रोल में रखेंगे, बल्कि दिल, लिवर और पाचन को भी स्वस्थ बनाए रखेंगे. आइए जानते हैं कि बिना तेल के खाना बनाने के आसान और उपयोगी तरीके कौन-कौन से हैं.

कम तेल वाला बनाने के टिप्स | Kam Tel Mein Khana Kaise Banaen

स्टीमिंग: बिना तेल के खाना बनाने के लिए स्टीमिंग एक बेहद हेल्दी तरीका हो सकता है इसमें खाने को भाप में पकाया जाता है. इस तरीके से खाना बनाने में न तो तेल की जरूरत होती है और न ही पोषक तत्व नष्ट होते हैं. स्टीमिंग को सब्जियों, इडली, ढोकला, मोमोज या फिश पकाने में इस्तेमाल किया जा सकता है.

ग्रिलिंग या बेकिंग: अगर आप कम तेल में खाना बनाने का आसान उपाय ढूंढ रहे हैं तो ग्रिलिंग या बेकिंग एक बेहतरीन तरीका हो सकता है. आप सब्जियों, पनीर, मछली या चिकन को मसालों में मेरिनेट करके ओवन या एयर फ्रायर में बेक कर सकते हैं. यह न केवल खाने को स्वादिष्ट बनता है बल्कि इसमें मौजूद फैट्स और कैलोरी भी काफी कम कर सकता है.

बॉयलिंग: बॉयलिंग भी बिना तेल के खाना बनाने का एक आसान और ऑयल-फ्री कुकिंग तरीका है. चावल, दाल, अंडे, आलू या हरी सब्जियां उबालकर खाने से उनके पोषक तत्व काफी हद तक बने रहते हैं. इस विधि में स्वाद को बढ़ाने के लिए आप नींबू का रस, नमक और काली मिर्च जैसी चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

