Oil Free Recipe: बिना तेल के घर पर आसानी से बनाएं ये 5 ऑयल फ्री हेल्दी चीजें

Oil-free Breakfast Recipes: आजकल लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं. जंक फूड और तले-भुने खाने से दूरी बनाना अब जरूरी हो गया है, खासकर जब बात दिल, डायबिटीज और वजन बढ़ने की हो. लेकिन, क्या हेल्दी खाना मतलब फीका और स्वादहीन खाना? बिल्कुल नहीं! अगर आप सोचते हैं कि बिना तेल के खाना स्वादिष्ट नहीं बन सकता, तो ये लेख आपके लिए है. यहां हम आपको बताएंगे 5 ऐसी आसान और टेस्टी चीजें जो आप घर पर बिना तेल के बना सकते हैं, वो भी बिना किसी खास मेहनत के.

बिना तेल के बनने वाली चीजें (Food That Made Without Oil)

1. ऑयल-फ्री मूंग दाल चीला

मूंग दाल को 2 घंटे भिगोकर पीस लें. इसमें अदरक, हरी मिर्च, नमक और थोड़ा सा धनिया मिलाएं. नॉन-स्टिक तवे पर बिना तेल के फैलाएं और दोनों तरफ से सेक लें. ये प्रोटीन से भरपूर, वजन घटाने में मददगार और पेट के लिए हल्का है.

2. ऑयल-फ्री सलाद चाट

खीरा, टमाटर, गाजर, उबले चने और मूंग को मिलाएं. नींबू का रस, काला नमक, भुना जीरा पाउडर डालें. चाहें तो दही भी मिला सकते हैं. ये सलाद फाइबर से भरपूर, पाचन में मददगार और स्किन के लिए फायदेमंद.

3. ऑयल-फ्री वेजिटेबल सूप

गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च, पत्तागोभी को पानी में उबालें. नमक, काली मिर्च और नींबू का रस डालें. चाहें तो थोड़ा सा टोफू या पनीर भी मिला सकते हैं. इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, पेट भरता है और वजन कंट्रोल करता है.

4. ऑयल-फ्री रागी डोसा

रागी आटा, चावल का आटा, दही और पानी मिलाकर बैटर बनाएं. नॉन-स्टिक तवे पर बिना तेल के फैलाएं. हरी चटनी या दही के साथ परोसें. ये कैल्शियम से भरपूर, हड्डियों के लिए अच्छा और डायबिटीज फ्रेंडली है.

5. ऑयल-फ्री ओट्स और केला पैनकेक

ओट्स पाउडर, मसला हुआ केला, दूध और थोड़ा सा शहद मिलाएं. नॉन-स्टिक पैन पर बिना तेल के पकाएं. ऊपर से दालचीनी पाउडर छिड़कें. ये एनर्जी से भरपूर, बच्चों के लिए टेस्टी और हेल्दी स्नैक है.

टिप्स जो आपके काम आएंगे:

नॉन-स्टिक बर्तन का इस्तेमाल करें ताकि तेल की जरूरत न पड़े.

स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू, मसाले और हर्ब्स का इस्तेमाल करें.

उबालने, स्टीम और ग्रिल करने की तकनीक अपनाएं.

