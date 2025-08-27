टेस्ट लाजवाब, दिखने में कमाल 5 हेल्दी फ़ूड ट्रेंड्स जिन्हें मिस करना मतलब स्वाद से समझौता, पढ़ें

Best healthy food trends for 2025: खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं रहा, अब ये एक एक्सपीरियंस बन चुका है! हर साल कुछ नए फ़ूड ट्रेंड्स आते हैं जो स्वाद, सेहत और स्टाइल तीनों को मिलाकर खाने को और भी मजेदार बना देते हैं. 2025 में भी खाने की दुनिया में कई दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहे हैं. लोग अब लोकल फ्लेवर, हेल्दी ऑप्शन्स और क्रिएटिव फ्यूजन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. अगर आप भी खाने के शौकीन हैं और कुछ नया ट्राय करना चाहते हैं, तो ये पांच टेस्टी फ़ूड ट्रेंड्स आपके लिए परफेक्ट हैं. यहां हम आपको बताएंगे वो ट्रेंड्स जिन्हें मिस करना मतलब स्वाद से समझौता करना!

Photo Credit: iStock

1. सीजनल और लोकल फ्लेवर की वापसी

अब लोग वही खाना पसंद कर रहे हैं जो उनके इलाके और मौसम के हिसाब से हो. जैसे गर्मियों में आम, खीरा और दही, तो सर्दियों में गुड़, बाजरा और सरसों का साग. इससे न सिर्फ़ स्वाद मिलता है, बल्कि सेहत भी बनी रहती है. लोकल फूड्स में अब नए ट्विस्ट आ रहे हैं, जैसे आम की स्मूदी या बाजरे की पिज़्ज़ा बेस!

2. फ्यूजन स्ट्रीट फूड

अब स्ट्रीट फूड सिर्फ़ चाट और समोसे तक सीमित नहीं है. फ्यूजन का तड़का लग चुका है. सोचि, पास्ता भेल, चॉकलेट गोलगप्पे या तंदूरी मोमोज. ये नए एक्सपेरिमेंट्स खाने को मजेदार और इंस्टाग्राम-फ्रेंडली बना रहे हैं. खासकर युवाओं में ये ट्रेंड बहुत पॉपुलर हो रहा है.

3. हेल्दी स्नैकिंग का क्रेज

अब लोग तला-भुना कम और हेल्दी स्नैक्स ज्यादा पसंद कर रहे हैं. जैसे फॉक्स नट्स, बेक्ड चिप्स, प्रोटीन बार्स और सीड्स मिक्स. ये न सिर्फ़ टेस्टी होते हैं, बल्कि वजन और एनर्जी दोनों को कंट्रोल में रखते हैं. ऑफिस, स्कूल या सफर हर जगह ये स्नैक्स साथ में लिए जा सकते हैं.

Photo Credit: Pexels

4. देसी सुपरफूड्स की वापसी

अब लोग विदेशी चीजों से ज्यादा अपने देसी सुपरफूड्स पर भरोसा कर रहे हैं. जैसे हल्दी, आंवला, तुलसी, गुड़ और बाजरा. इनसे बने ड्रिंक्स, स्मूदी और डेज़र्ट्स अब रेस्टोरेंट्स और कैफे में भी मिल रहे हैं. हेल्थ के साथ-साथ स्वाद का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है.

5. DIY फूड किट्स और होम शेफ कल्चर

अब लोग खुद खाना बनाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन स्टाइल के साथ. मार्केट में अब ऐसे DIY फूड किट्स आ गए हैं जिनसे आप घर पर ही रेस्तरां जैसा खाना बना सकते हैं. साथ ही, होम शेफ्स का कल्चर भी बढ़ रहा है, लोग अपने घर से ही ऑर्डर लेकर टेस्टी और यूनिक फूड बना रहे हैं.

खाने का ट्रेंड अब सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सेहत, स्टाइल और अनुभव का हिस्सा बन चुका है. अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो इन 5 ट्रेंड्स को जरूर ट्राय करें.

