अंडे नहीं! तो प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए क्या खाएं?

Protein Rich Food: अगर आप भी प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए वेजिटेरियन ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो इन चीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Protein Rich Food: प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए क्या खाएं.

प्रोटीन का सेवन सेहत के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. लेकिन जब भी प्रोटीन की बात आती है सबसे पहला नाम अंडा, मीट और चिकन का आता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन कई वेजिटेरियन चीजों में पाया जाता है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. अगर आप अंडा नहीं खाते हैं, तो इन चीजों को डाइट में शामिल कर प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं.

प्रोटीन क्या है? (What Is Protein)

प्रोटीन शब्द ग्रीक शब्द प्रोटिओस से लिया गया है, जिसका अर्थ है "प्रथम श्रेणी का. प्रोटीन मानव शरीर के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं. ये ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शरीर में ऊतकों की मरम्मत और निर्माण में मदद करते हैं.

प्रोटीन की कमी से क्या होता है? (Deficiency Of Protein)

  • मांसपेशियों का टूटना
  • थकान
  • कमजोरी
  • कमजोर इम्यूनिटी
  • बालों की समस्याएं
  • स्किन की समस्याएं
  • एनीमिया

एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए?  (How much protein should one consume in a day)

सामान्य तौर पर रोजाना, एक सामान्य वयस्क को अपने वजन के हर किलो पर लगभग 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए. अगर आप एक्टिव हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो यह 1.2 से 1.5 ग्राम तक बढ़ सकता है. बुजुर्ग या रिकवरी में रहने वाले लोगों के लिए यह 1.0 से 1.2 ग्राम के बीच होना चाहिए. उदाहरण के लिए, अगर आपका वजन 60 किलो है तो रोजाना आपको लगभग 48 से 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए. 

प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए क्या खाएं- (Protein Rich Vegetarian Food)

1. सोयाबीन- 

सोयाबीन को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है. अगर आप अंडे नहीं खाते हैं तो इसे उबालकर या अंकुरित करके सलाद में मिलाकर खा सकते हैं. 

Photo Credit: Ajay Kumar Patel

2. दाल-

दाल को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है रोजाना एक कटोरी दाल को डाइट में शामिल कर इसकी कमी को दूर कर सकते हैं.

3. चना-

चना को प्रोटीन ही नहीं पोषण का भंडार कहा जाता है. अगर आप प्रोटीन की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो चने को उबालकर, भिगोकर, भूनकर सलाद या सब्जी बनाकर खा सकते हैं.

4. मूंगफली- 

सर्दियों के मौसम में आने वाली मूंगफली न सिर्फ स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत में भी कमाल है. प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए भुनी हुई मूंगफली को स्नैक्स के रूप में खाया जा सकता है, या फिर इसे सब्जी या सलाद में गार्निश के तौर पर इस्तेमाल करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

