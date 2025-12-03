बेकार समझ कर फेंक देते हैं इस सब्जी के छिलके, फायदे जान आज से ही करने लगेंगे स्टोर

हमारी किचन में अक्सर ऐसी कई चीजें होती हैं जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि आयुर्वेद और वैज्ञानिक शोध में वही चीजें शरीर की सेहत के लिए वरदान साबित हो सकती हैं. मटर का छिलका भी ऐसा ही छुपा सुपरफूड है. मटर के ताजे छिलकों में ताकत के भरपूर गुण होते हैं. आयुर्वेद में इसे शरीर के लिए पाचन-सहायक और पोषणकारी बताया गया है.

कैसे बनाएं मटर के छिलकों की सब्जी- (How To Make Peas Peel Sabji)

मटर के छिलकों की सब्जी जितनी पौष्टिक है, उतनी ही स्वादिष्ट भी है. इसकी सब्जी बनाने के लिए बस छिलकों को साफ करके बड़े टुकड़ों में काट लें. इसमें आलू मिला लें और सामान्य तरीके से मसालों के साथ पकाएं. जिन लोगों को नए-नए देसी स्वाद आजमाना पसंद है, उनके लिए छिलकों की चटनी भी बेहतरीन विकल्प है. हरा धनिया, लहसुन, नींबू और मसालों के साथ पीसकर यह चटनी किसी भी भोजन के साथ खाई जा सकती है.

मटर के छिलके के फायदे- (Matar Ke Chhilke Khane Ke Fayde)

1. पाचन-

मटर के हरे छिलकों में मौजूद प्राकृतिक फाइबर पेट के लिए लाभकारी होता है. फाइबर पेट को साफ रखने, पाचन को आसान बनाने और गैस जैसी दिक्कतों को कम करने में मदद कर सकता है. यह पेट को धीरे-धीरे और आराम से काम करने में मदद कर सकता है.

2. मोटापा-

कई वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि फाइबर वाला भोजन पेट को देर तक भरा महसूस कराता है. यही कारण है कि छिलके की सब्जी या चटनी खाने से बार-बार भूख नहीं लगती और खाने की लालसा कम होती है. यह तरीका उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो अपने वजन को संतुलित रखना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें- कब्ज के लिए रामबाण से कम नहीं हैं ये घरेलू नुस्खे, जानें कैसे करें सेवन

3. दिल-

मटर के छिलकों में पोटैशियम, कैल्शियम, कॉपर, विटामिन सी, विटामिन के और कई तरह के तत्व मौजूद होते हैं. पोटेशियम शरीर के द्रव संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हृदय को सहज काम करने में सहयोग मिलता है.

4. हड्डियों-

कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में एक जरूरी पोषक तत्व है, जबकि कॉपर शरीर में ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया और रक्त के निर्माण में भूमिका निभा सकता है.

5. इम्यूनिटी-

विटामिन सी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सपोर्ट करता है, और विटामिन के रक्त के सामान्य थक्के बनने और हड्डियों की मजबूती के लिए जाना जाता है.

6. आंखों-

मटर के छिलकों में मौजूद प्राकृतिक रसायन, जैसे कैरोटेनॉइड, आंखों के लिए भी मददगार माने जाते हैं. ये तत्व आंखों की कोशिकाओं को सामान्य रूप से काम करने में सहायता देते हैं और प्रकाश से होने वाली क्षति से बचाने का काम कर सकते हैं.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)