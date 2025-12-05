आज डिनर में क्या बनाऊं: कुछ क्विक और टेस्टी खाने का है मन तो डिनर में बनाएं मटर पुलाव, नोट करें रेसिपी

Matar Pulao Recipe: रात के खाने में कई बार कुछ ऐसा बनाने को करता है जो आसानी से और कम समय में बन जाए और खाने में भी स्वादिष्ट हो. अगर आप भी ऐसी ही रेसिपी की तलाश कर रहे हैं, तो आप मटर पुलाव को ट्राई कर सकते हैं. यह एक क्लासिक भारतीय डिश है जिसे पूरे भारत में बहुत पसंद किया जाता है. आपको बता दें कि मटर पुलाव मूल रूप से हरे मटर और बासमती चावल से बनाया जाता है. यह वेजिटेरियन डिश (Shakahari Vyanjan) अपनी सादगी और हल्के मसालों के लिए जानी जाती है.

कैसे बनाएं मटर पुलाव- (Matar Pulao Banane Ki Vidhi)

सामग्री- (Ingredients)

बासमती चावल

हरे मटर

प्याज़

घी या तेल

जीरा

तेज पत्ता

दालचीनी

लौंग

इलायची

अदरक-लहसुन का पेस्ट

हरी मिर्च

नमक स्वादानुसार

पानी

ताज़ा हरा धनिया

मटर पुलाव बनाने की विधि- (Step-by-Step Instructions)

स्टेप 1-

सबसे पहले, बासमती चावल को अच्छी तरह धो लें और इसे कम से कम 20-25 मिनट के लिए पानी में भिगो दें. यह स्टेप महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चावल को लंबा और खिला-खिला बनाता है. भिगोने के बाद पानी निकाल दें.

स्टेप 2-

एक प्रेशर कुकर या भारी तले वाले बर्तन में घी या तेल गरम करें. जब तेल गरम हो जाए, तो जीरा और सभी खड़े मसाले (तेज पत्ता, दालचीनी स्टिक, लौंग, हरी इलायची) डालें. मसालों को कुछ सेकंड के लिए भूनें जब तक कि वे सुगंधित न हो जाएं.

स्टेप 3-

अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज़ और हरी मिर्च डालें. प्याज़ को सुनहरा भूरा होने तक भूनें. इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और उसकी कच्ची महक जाने तक एक मिनट तक भूनें.

स्टेप 4-

अब हरे मटर डालें और उन्हें मसालों के साथ कुछ मिनट तक पकाएं. फिर भिगोए हुए चावल डालें. चावल को धीरे-धीरे मसालों के साथ मिलाएं ताकि चावल के दाने टूटें नहीं. इस प्रक्रिया में कुछ मिनट का समय लगेगा.

स्टेप 5-

अब पानी और नमक डालें. अच्छी तरह मिलाएं और एक उबाल आने दें. जब पानी उबलने लगे, तो आंच धीमी कर दें, ढक्कन बंद कर दें. यदि आप प्रेशर कुकर का उपयोग कर रहे हैं, तो मध्यम आंच पर 1 सीटी आने तक पकाएं. यदि आप बर्तन का उपयोग कर रहे हैं, तो ढक्कन बंद करके धीमी आंच पर अध पके चावल पकने तक पकाएं.

स्टेप 6-

आंच बंद कर दें और पुलाव को तुरंत न खोलें. इसे कुछ मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि भाप अंदर ही रहे और चावल पूरी तरह पक जाएं. ढक्कन खोलने के बाद, कांटे (fork) से धीरे-धीरे चावल को अलग करें ताकि वे खिले रहें. हरी धनिया पत्ती से गार्निश कर सर्व करें.

