अनार, संतरा और सेब सब के सब फेल, डॉक्टर ने बताया फलों में सेहत के और स्वाद का राजा है तेंदू, देता है जबरदस्त लाभ

Persimmon Fruit: परसिमन फल यानि तेंदू फल टमाटर की तरह दिखने वाला एक हल्का लाल और नारंगी फल है. जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.

Persimmon Fruit: परसिमन फल खाने के फायदे.

Persimmon Fruit Benefits: फलों को सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं. तेंदू फल टमाटर की तरह दिखने वाला एक हल्का लाल और नारंगी फल है. इसका स्वाद काफी मीठा होता है. इसे परसिमन फल (Persimmon), जापानी फल, रामफल, खुरमा या तेंदू भी कहते हैं, परसिमन फल पोषक तत्वों से भरपूर होता है. परसिमन फल को कच्चा भी इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि कच्चा फल स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है.

डॉ. शुभम वात्स्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर कर परसिमन यानि तेंदू के फल के फायदे बताए. डॉ. शुभम वात्स्या का कहना है कि परसिमन में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व इस प्रकार मिश्रित होते हैं जो आंतों, हृदय और मेटाबॉलिज्म बैलेंस को बनाए रखने में सहायक होते हैं. ये मीठे तो होते हैं लेकिन अत्यधिक मीठे नहीं, और पौष्टिक भी होते हैं लेकिन दिखावटी नहीं. कभी-कभी सबसे अच्छे सुपरफूड हमारे आस-पास ही मौजूद होते हैं, बस हमारी नज़र उन पर नहीं पड़ती. क्या आपने कभी परसिमन चखा है, या आप इसे पहली बार चखने जा रहे हैं? तो चलिए जानते हैं इसे खाने से होने वाले लाभ.

परसिमन फल के पोषक तत्व- (Nutrients of Persimmon Fruit)

परसिमन में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, पोटैशियम, कॉपर, फ्लेवेनॉइड्स , कैरोटिनॉइड, सोलेबल और इनसॉल्युबल फाइबर होता है, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं. 

परसिमन फल खाने के फायदे- (Persimmon Phal Khane Ke Fayde)

1. आर्टरीज-

परसिमन फल में मौजूद गुण आर्टरीज को प्रोटेक्ट करने मदद कर सकते हैं.

2. कोलेस्ट्रॉल-

परसिमन फल में मौजूद गुण कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

3. ब्लड प्रेशर-

परसिमन फल के सेवन से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

4. डायबिटीज-

डायबिटीज के मरीजों के लिए परसिमन फल का सेवन अच्छा माना जाता है. क्योंकि इसका फाइबर लोड ग्लूकोज स्पाइक को कम करते हैं.

5. हार्ट-

दिल की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, इस फल का सेवन.

नोटः कब्ज की समस्या में परसिमन फल का सेवन हानिकारक हो सकता है. इसलिए अगर आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हैं, तो इसका ज्यादा सेवन करने से बचें. 

यहां देखें पोस्टः

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

