मिठाई अलसी है या नकली कैसे करें पहचान? डॉ समीर भाटी ने बताया घर पर चेक करने का तरीका

Real vs Fake Sweets Test: त्योहारों के मौसम में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है और इसी के साथ मिलावट का खतरा भी. जानकारी न होने की वजह से हम बाजार से मिठाई बिना जांच परख के घर ले आते हैं. जो सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतनाक हो सकती हैं. अगर आप भी नकली और असली मिठाई में फर्क करने की ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो डॉ. समीर भाटी ने नकली मिठाई की पहचान के लिए कुछ आसान घरेलू टेस्ट बताए हैं, जिनकी मदद से आप असली और नकली मिठाई में फर्क कर सकते हैं. आइए जानते हैं इन टेस्ट्स के बारे में.

कैसे करें नकली और असली मिठाई की पहचान? (How to Identify Fake And Real Sweets?)

1. चांदी के वर्क की जांच

मिठाई पर लगे वर्क को उंगलियों से हल्के से रगड़ें. असली चांदी का वर्क आसानी से गायब हो जाता है और कोई ठोस अवशेष नहीं छोड़ता. नकली वर्क (जैसे एलुमिनियम) रगड़ने पर गायब नहीं होता और उंगलियों पर चिपका रह सकता है.

2. स्टार्च की मिलावट की पहचान

मिठाई में कॉर्न फ्लोर, मैदा या अन्य स्टार्च की मिलावट की जांच के लिए:

मिठाई के एक छोटे टुकड़े में आयोडीन की कुछ बूंदें डालें.

अगर रंग नीला या बैंगनी हो जाए, तो समझिए उसमें स्टार्च की मिलावट है.

अगर रंग नहीं बदलता, तो स्टार्च की मिलावट नहीं है.

3. कलर की पहचान

टेस्ट 1: टिश्यू पेपर टेस्ट

मिठाई को टिश्यू पेपर पर रगड़ें. अगर टिश्यू पर रंग उतरता है, तो उसमें अत्यधिक कृत्रिम रंग मिलाया गया है.

टेस्ट 2: पानी में घोलने का टेस्ट

मिठाई को एक गिलास गर्म पानी में डालें. अगर पानी में रंग घुलने लगे, तो समझिए मिठाई में अस्वाभाविक रंग मिलाया गया है.

विशेष ध्यान:

बेसन के लड्डू अगर बहुत चमकीले पीले रंग के हैं, तो उनमें कृत्रिम रंग की मिलावट हो सकती है.

असली बेसन का रंग हल्का ब्राउनिश येलो होता है.

4. वनस्पति घी की मिलावट की पहचान

टेस्ट 1: लेयर टेस्ट

असली घी एकसमान रूप से सॉलिड होता है. अगर उसमें वनस्पति ऑयल मिलाया गया है, तो वह अलग-अलग परतों में दिखाई देगा.

टेस्ट 2: HCL और चीनी टेस्ट

एक चम्मच घी लें.

उसमें उतनी ही मात्रा में प्लेन HCL (नीला नहीं, सफेद वाला) डालें.

फिर थोड़ी सी चीनी मिलाएं.

अगर मिश्रण का रंग गुलाबी (pinkish) हो जाए, तो समझिए उसमें वनस्पति की मिलावट है.

इन बातों का रखें ध्यान:

मिठाई की कीमत बहुत कम है तो सतर्क हो जाएं. बहुत सस्ती मिठाई में मिलावट की संभावना ज्यादा होती है. “सस्ता रोए बार-बार, महंगा रोए एक बार” इस कहावत को ध्यान में रखें और क्वालिटी को प्राथमिकता दें.

