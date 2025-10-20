Diwali 2025: मार्केट में मिलने वाला खोया असली है नकली? घर बैठे 2 मिनट में इस तरह लगाएं पता

Khoya Purity Test: दिवाली में मिठाइयों का आदान-प्रदान काफी आम होता है. दिवाली के ही मौके पर हर साल आप खबरें सुनते रहते होंगे कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने नकली खोया पकड़ा और हजारों किलो नकली खोया को जमीन में दफन किया गया आदि-आदि. हर साल पकड़े जाने वाले नकली खोया के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब बहुत से लोग मार्केट से खोया नहीं खरीदते हैं लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे है जो मार्केट से ही खोया या खोया से बनी मिठाइयां लेकर आते हैं. इस दिवाली अगर आप भी मार्केट का खोया या उससे बनी मिठाइयों को घर ला रहे हैं तो हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में जो खोया आया है वो असली है या नहीं.

NDTV को दिए एक इंटरव्यू में डॉ. समीर भाटी ने कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिससे आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि त्योहार के सीजन में आप जो खोया खा रहे हैं वो असली है या नकली. आइए जानते हैं कैसे करें पहचान.

ये भी पढ़ें: स्टील, एल्युमिनियम और लोहा समेत इन बर्तनों को एक्सपर्ट ने दी 10 से इतनी रेटिंग, बर्तन बदलें, सेहत सुधारें

क्यों की जाती है खोया में मिलावट? (Why Is Khoya Adulterated?)

डॉ. समीर भाटी के मुताबिक कई बार दुकानदार लागत घटाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए खोया में वनस्पति तेल खोया को गाढ़ा और चिकना बनाने के लिए, स्टार्च इसकी मोटाई बढ़ाने के लिए सिंथेटिक दूध असली दूध की जगह सस्ता ऑप्शन और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स खोया को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए तक मिला देते हैं.

कैसे करें असली और नकली खोया की पहचान (How To Identify Fake And Real Khoya)

त्योहारों के वक्त मिठाई खरीदने से पहले कुछ आसान घरेलू तरीके अपनाकर आप खुद भी मिलावट की पहचान कर सकते हैं.

1. हथेली टेस्ट: थोड़ा सा खोया लेकर हथेली पर रगड़ें. अगर उसमें घी जैसी खुशबू आए और हाथ पर तेल महसूस न हो, तो खोया असली है. अगर हथेली पर चिकनाई या ग्रीस लगे, तो समझ लें कि खोया में वनस्पति तेल मिलाया गया है.

2. खुशबू से पहचानें: असली खोया में घी की हल्की खुशबू आती है, जबकि मिलावटी खोया में तेल या सिंथेटिक दूध जैसी तीखी गंध महसूस होती है.

3. टेस्ट से पहचानें: खोया को मुंह में डालने पर अगर यह आसानी से घुल जाए, तो यह शुद्ध है. अगर यह तालू से चिपक जाए या बहुत गाढ़ा महसूस हो, तो इसमें मिलावट हो सकती है.

4. आयोडीन टेस्ट: अगर आप और पक्की जांच करना चाहते हैं, तो आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं. थोड़ा खोया लेकर उस पर आयोडीन की एक बूंद डालें. अगर रंग नीला या काला हो जाए, तो खोया में स्टार्च या मैदा मिला है. रंग न बदले तो खोया असली है.

Diwali 2025: ऐसे करें असली नकली मिठाइयों की पहचान! | Fake Vs Real | Adulteration | Sweets | Paneer

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)