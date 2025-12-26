बाजार से पी रहे हैं जूस तो हो जाएं सावधान, खतरनाक केमिकल मिलाकर बनाया जा रहा है सामान, डॉक्टर ने बताए नुकसान

फल खाना और उनका जूस पीना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. कई लोग फलों के जूस को घर पर बनाकर पीते हैं तो वहीं कुछ लोग इसको बाजार से खरीदकर पीते हैं. अगर आप भी बाजार से अपने सामने बनवाकर जूस पी रहे हैं तो आपको अब सावधान होने की जरूरत है. क्योंकि दुकानों में जूस और शेक को गाढ़ा करने के लिए दुकानदार धड़ल्ले से एक केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं. बता दें कि शेक को गाढ़ा और जूस को आकर्षक दिखाने के लिए D पाउडर नाम के केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है. बता दें कि इस केमिकल का नाम क्या है इस बारे में अभी कोई जानकारी नही हैं. इस केमिकल की जांच होने के बाद ही इसके बारे में पता लग पाएगा, कि अपने फायदे के लिए दुकानदार लोगों को क्या पिला रहे थे.

मार्केट से जूस पीते हैं तो इन बातों का रखे ध्यान

जब भी आप मार्केट में जूस पिएं तो उसको अपने सामने बनवाएं और देखें कि दुकानदार कोई ऐसी चीज ना डाल रहा हो जो अलग हो.

सड़े-गले फलों से बने जूस और शेक पीने से बचें. वो कौन से फल इस्तेमाल कर रहा है इस बात का ध्यान जरूर रखें.

जूस को आकर्षक बनाने के लिए अक्सर दुकानदार रंग का इस्तेमाल करते हैं. अगर आपका जूस बहुत ज्यादा चमकीला दिखे तो सावधान रहें.

जूस पीने से बेहतर है कि आप फलों का सेवन करें.

अगर आपको जूस बहुत ज्यादा मीठा और रंगीन दिख रहा है जो नॉर्मल जूस या शेक से बिल्कुल अलग हो तो उसका सेवन करने से बचें.

केमिकल शरीर पर डालते हैं कैसा असर

सफदरगंज के प्रोफेसर अनूप कुमार से जब हमने जूस में होने वाली इस मिलावट के बारे में पूछा और इसका सेवन करने से हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है तो उन्होंने बताया कि केमिकल्स की तेज खुशबू की वजह से यह मिलावटी जूस सूंघकर असली और नकली में फर्क करना मुश्किल होता है. इसलिए लोगों को चाहिए कि वे जूस में डाली गई चीजों को ध्यान से देखें और समझें. मिलावटी और केमिकल वाले जूस का सेवन अगर रोज किया जाए तो ये किडनी और लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है.

घर पर कैसे बनाएं जूस

बता दें कि अगर आपको जूस पीने के शौक है तो कोशिश करें कि आप इसको घर पर ही फ्रेश बनाकर पिएं. आप ध्यान दीजिएगा कि जो जूस आप घर पर बनाकर पी रहे हैं और जो आप बाहर पी रहे हैं उनके टेस्ट में काफी ज्यादा अंतर होता है. अगर आपके बाद मिक्सर जूसर नही है तो आप फलों को मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लें और फिर उसे एक बड़ी छन्नी की मदद से छानकर इसका जूस निकाल लें. ऐसा करने से आपको फ्रेश और शुद्ध जूस पीने को मिलेगा.

