क्या खाना खाने के तुरंत बाद सो जाने से होता है फैटी लिवर, जानें इसके कारण और घरेलू उपचार

Causes of Fatty Liver: खाना खाने के तुरंत बाद सोना एक आम आदत है, लेकिन यह आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है. खासकर लिवर जैसे जरूरी अंग पर इसका असर पड़ता है. अगर आप फैटी लिवर से बचना चाहते हैं, तो अपने रूटीन और खानपान में बदलाव करना होगा.

खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना फैटी लिवर जैसी गंभीर समस्या को जन्म दे सकता है.

Fatty Liver Kyun Hota Hai?: आजकल फैटी लिवर की शिकायत बहुत से लोगों को होती है. कम उम्र में ही फैटी लिवर होना एक चिंता की बात है. इसके बावजूद भी लोग नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को नहीं बदलते. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर रात का खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपके लिवर की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है? खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना फैटी लिवर जैसी गंभीर समस्या को जन्म दे सकता है. हममें से ज्यादातर लोग खाना खाने के बाद सोने की तैयारी करते हैं. इतना ही नहीं कुछ लोग लेट नाइट डिनर करते हैं और फिर सोते भी देर से हैं. आइए जानते हैं ये आदत न सिर्फ लिवर बल्कि ऑलओवर हेल्थ पर कैसे अलर डालती है.

फैटी लिवर क्या होता है? (What Is Fatty Liver)

फैटी लिवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिवर सेल्स में चर्बी जमा हो जाती है. यह दो प्रकार का होता है:

  • नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर: शराब न पीने वालों में भी हो सकता है.
  • अल्कोहोलिक फैटी लिवर: शराब के अधिक सेवन से होता है.

अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो यह लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों में बदल सकता है.

खाना खाने के बाद सोने से कैसे बढ़ता है खतरा?

जब हम खाना खाते हैं, तो शरीर को उसे पचाने के लिए समय चाहिए. अगर हम तुरंत सो जाते हैं, तो पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है. इससे फैट और टॉक्सिन्स लिवर में जमा होने लगते हैं. धीरे-धीरे यह फैटी लिवर का कारण बन सकता है.

खासतौर से रात के खाने के बाद तुरंत सोना इस समस्या को और बढ़ा सकता है, क्योंकि रात में शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होती है.

फैटी लिवर के अन्य कारण (Causes of Fatty Liver)

  • ज्यादा तला-भुना और फैटी खाना
  • फिजिकल एक्टिविटी
  • मोटापा
  • डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल
  • शराब का सेवन
  • स्ट्रेस और नींद की कमी

फैटी लिवर के घरेलू उपचार

1. आंवला: रोजाना आंवला का रस या मुरब्बा लेने से लिवर डिटॉक्स होता है.
2. हल्दी वाला दूध: हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो लिवर को साफ करने में मदद करते हैं.
3. नींबू पानी: सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से लिवर की सफाई होती है.
4. पपीता: पपीता लिवर की चर्बी को कम करने में मदद करता है.
5. ग्रीन टी: ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो लिवर को हेल्दी रखते हैं.

फैटी लिवर से बचाव के उपाय (Tips To Prevent Fatty Liver)

  • खाना खाने के बाद कम से कम 30 से 45 मिनट तक जागें.
  • रोजाना हल्की एक्सरसाइज करें.
  • फैटी और प्रोसेस्ड फूड से बचें.
  • शराब और धूम्रपान से दूरी बनाएं.
  • पानी भरपूर मात्रा में पिएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

