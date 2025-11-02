लिवर में जमा गंदगी को साफ करने के लिए 4 चीजें हैं वरदान, Liver Disease से बचने के लिए आजमाएं ये देसी नुस्खे

Liver Cleaning Foods: लिवर शरीर का अहम हिस्सा होता है, जो ब्लड प्यूरिफाइंग से लेकर शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है. अगर लिवर सही से काम न करे तो शरीर कूड़ेदान बनना शुरू हो जाएगा और शरीर में जमा गंदगी शरीर में कई रोग पैदा कर देगी. इसलिए लिवर की सेहत का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है और घर पर आसान तरीके से लिवर की देखभाल की जाती है. लिवर शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने से लेकर भोजन में मौजूद पौषक तत्वों के प्रोटेक्शन का काम करता है.

अगर लिवर के काम करने की गति धीमी पड़ जाती है तो पेट फूलना, पेट दर्द, भूख कम लगना और त्वचा संबंधी परेशानियां होने लगती हैं, इसलिए नियमित रूप से लिवर की सफाई जरूरी है, जिसके लिए घर की किचन में मौजूद चीजें मदद कर सकती हैं.

लिवर टॉक्सिन्स को साफ करते हैं ये फूड्स | These Foods Cleanse the Liver Toxins

1. नींबू

नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो शरीर से टॉक्सिन को निकालने में मदद करता है. इसके लिए सुबह नींबू और गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए. इसके सेवन से लिवर से टॉक्सिन्स को निकालने में आसानी होती है और पित्त दोष भी संतुलित रहता है.

2. हल्दी दूध

हल्दी वाला दूध भी लिवर के लिए अच्छा होता है. हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो लिवर की सूजन को कम करने में मदद करता है और दर्द में भी राहत देता है. इसके लिए रात को दूध में हल्दी मिलाकर लें. बाजार में पिसी हल्दी का इस्तेमाल करें. इसके लिए कच्ची हल्दी या हल्दी की गांठ का इस्तेमाल किया जा सकता है.

3. नारियल पानी

नारियल पानी का सेवन भी लिवर के लिए लाभकारी होता है. लिवर में बनने वाली गर्मी से नारियल पानी राहत देता है, क्योंकि ये सिर्फ शुद्धि नहीं करता, बल्कि ठंडक भी देता है. सुबह खाली पेट नारियल पानी का सेवन करने से पेट और लिवर दोनों में ठंडक बनी रहती है.

4. त्रिफला

सूजन आने की वजह से लिवर के काम करने की गति धीमी पड़ जाती है, ऐसे में त्रिफला चूर्ण आराम देता है. इसके लिए आंवला, हरड़ और बहेड़ा का चूर्ण बनाकर तैयार कर लें और फिर सोने से पहले 1 चम्मच लें. इससे पाचन की शक्ति बढ़ेगी और लिवर पर दबाव कम पड़ेगा. इसके अलावा धनिए का पानी, अदरक और शहद का मिश्रण, गिलोय और आंवला भी लाभकारी होते हैं.

