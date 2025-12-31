Dhurandhar Box Office Collection Day 27: शाहरुख खान की जवान को धूल चटाने वाली है धुरंधर, कर डाली इतनी कमाई

Dhurandhar Box Office Collection Day 27: बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन के रोल को खूब पसंद कर रहे हैं. रिलीज के 27वें दिन भी 'धुरंधर' की कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही. निर्देशक आदित्य धर की इस फिल्म ने दुनियाभर में अब तक 1128 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है. यह आंकड़ा शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म 'जवान' के लाइफटाइम कलेक्शन 1160 करोड़ से सिर्फ 32 करोड़ पीछे है.

27वें दिन धुरंधर ने कितने कमाए

ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, 27वें दिन शाम 7 बजे तक 'धुरंधर' ने भारत में नेट 6.87 करोड़ रुपये कमाए. इससे भारत में कुल नेट कलेक्शन 719.12 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म की यह सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि यह गैर-मल्टीलिंग्वल भारतीय फिल्म है, जिसने चीन में रिलीज के बिना ही 1000 करोड़ का क्लब जॉइन कर लिया.'धुरंधर' ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. इसने 'गदर 2' (686 करोड़), 'स्त्री 2' (857 करोड़), 'छावा' (807 करोड़) और 'पठान' (1055 करोड़) जैसे फिल्मों के ग्लोबल कलेक्शन को पार कर लिया है.

धुरंधर की रोजाना कमाई

फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे सितारे हैं. कहानी एक भारतीय जासूस की है, जो पाकिस्तान में घुसपैठ करके गैंगस्टर नेटवर्क को तोड़ता है. हालांकि चौथे हफ्ते में कमाई थोड़ी धीमी हुई है और रोजाना 10-15 करोड़ के बीच आ रही है, लेकिन नए साल की छुट्टियों में फिर रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है. फिल्म की सीक्वल 'धुरंधर 2' भी घोषित हो चुकी है, जो अगले साल रिलीज होगी. दर्शकों की प्रतिक्रिया से साफ है कि रणवीर की यह फिल्म साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है.

