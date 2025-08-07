हार्दिक पांड्या ने बताया अपने पूरे दिन का डाइट प्लान, दुबले-पतले रहने के लिए पीते हैं ये एक चीज

Hardik Pandya Diet Plan: हार्दिक पांड्या सबसे लोकप्रिय क्रिकेटरों में से एक हैं और इस खेल के सबसे फिट एथलीटों में से एक हैं. उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर बताया कि वह एक दिन में क्या खाते हैं. शुरुआत इस बात से हुई कि कितने लोग उनके रूटीन और वह एक दिन में क्या खाते हैं, इसके बारे में पूछते रहते हैं और आखिरकार हार्दिक पांड्या ने अपनी रूटीन शेयर करने का फैसला किया. हार्दिक पांड्या अपने दिन की शुरुआत पानी पीकर करते हैं, जो हाइड्रेटेड रहने के लिए बहुत जरूरी है. क्रिकेटर ने बताया, "मैं सुबह उठता हूं और खुद को हाइड्रेट करने के लिए 500 मिलीलीटर पानी पीता हूं, तो मैं उसके बाद जिम जा सकता हूं."

हार्दिक पांड्या का डाइट प्लान क्या है?

सुबह सबसे पहले पानी पीने से आपको कई तरह से मदद मिलती है. हेल्थलाइन के अनुसार, पानी पीने से आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखकर में सुधार होता है, लेकिन इससे कोई एक्स्ट्रा लाभ नहीं होता.

नाश्ते में, हार्दिक पांड्या जिम के बाद 650 कैलोरी और 30 ग्राम प्रोटीन वाली स्मूदी लेते हैं. उन्होंने बताया, "स्नैक्स में मैं सूरजमुखी के बीज, ओट्स, केला और एवोकाडो, बादाम और बादाम का दूध लेना पसंद करता हूं और यह मेरे लिए एकदम सही ब्रेकफास्ट है."

लंच में 31 वर्षीय क्रिकेटर अपना वेट कंट्रोल रखने और अपनी भूख को कंट्रोल करने के लिए पानी में सेब का सिरका मिलाकर लेते हैं. उन्होंने आगे कहा, "यह आपकी भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है. एक एथलीट होने के नाते, मैं हमेशा अपनी कैलोरी काउंट करता हूं" सेब का सिरका (एसीवी) वजन कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक माना जाता है.

लंच में, वह भारतीय भोजन ही खाते हैं, जिसमें आमतौर पर जीरा राइस, पालक और दाल शामिल होती है, जिससे बैलेंस डाइट मिलती है, जिसमें लगभग 550 कैलोरी और 24 ग्राम प्रोटीन होता है.

कैलोरी काउंट करना जरूरी

कैलोरी काउंट करना क्रिकेटर के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हार्दिक पांड्या प्रैक्टिस के बाद शाम को ओटमील खाते हैं, जिसमें लगभग 600 कैलोरी और 28 ग्राम प्रोटीन होता है. वह रात के खाने से 30 मिनट पहले एसीवी पीते हैं और उनका रात का खाना आमतौर पर टोफू और चावल के साथ एक हरी सब्जी का कटोरा होता है.

कुल मिलाकर, क्रिकेटर का भोजन संतुलित, कम कैलोरी वाला और हाई प्रोटीन वाला होता है, अगर आप अपना वजन कंट्रोल में रखने और हेल्दी रहना चाहते हैं तो ये दो सबसे जरूरी चीजें हैं.

