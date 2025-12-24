AIIMS की रिसर्च में खुलासा, बढ़ रहे NAFLD के मामले, 30% से ज्यादा ने कभी नहीं पी शराब, फिर भी क्यों हो रहा फैटी लिवर

आजकल भारत में एक नई समस्या तेजी से पैर पसार रही है- फैटी लिवर. चौंकाने वाली बात यह है कि यह बीमारी उन लोगों को भी अपनी चपेट में ले रही है जो शराब को हाथ तक नहीं लगाते. भारत में लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो शराब न पीने के बावजूद फैटी लिवर की समस्या से जूझ रहे हैं.
दिल्ली एम्स (AIIMS Delhi) की रिसर्च के मुताबिक, इसे 'नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज' (NAFLD) कहा जाता है. आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे के तीन बड़े कारण क्या हैं.
क्या है फैटी लिवर और यह क्यों है खतरनाक?
लिवर हमारे शरीर का वह जरूरी हिस्सा है जो खाने को एनर्जी में बदलता है और गंदगी (Toxins) को बाहर निकालता है. जब लिवर की कोशिकाओं में जरूरत से ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है, तो उसे 'फैटी लिवर' कहते हैं.
शुरुआत में इसके लक्षण नहीं दिखते, लेकिन लंबे समय तक यह समस्या रहे तो लिवर में सूजन, घाव (Fibrosis) और आगे चलकर लिवर फेलियर या कैंसर जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है. इससे टाइप-2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है.
बिना शराब के फैटी लिवर होने के 3 मुख्य कारण | 3 reasons why you may have fatty liver even if you don't drink alcohol
- गलत खान-पान और प्रोसेस्ड फूड: एम्स दिल्ली के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग की डॉ. गुंजन के अनुसार, खराब डाइट इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह है. ज्यादा तला-भुना खाना, हाई-कैलोरी फूड और फास्ट फूड लिवर में चर्बी बढ़ाते हैं. खासकर वो ड्रिंक्स जिनमें 'हाई-फ्रक्टोज कॉर्न सिरप' होता है, वे लिवर की सफाई करने की शक्ति को कमजोर कर देते हैं.
- मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस: अगर आपका वजन ज्यादा है, खासकर पेट की चर्बी (Belly Fat), तो आपके लिवर में फैट जमा होने का रिस्क बढ़ जाता है. मोटापे की वजह से शरीर में 'इंसुलिन रेजिस्टेंस' पैदा होता है, जिससे लिवर की कोशिकाओं में फैट जमा होने लगता है. यह स्थिति डायबिटीज और मेटाबॉलिक बीमारियों को भी दावत देती है.
- सुस्त लाइफस्टाइल और स्ट्रेस: शारीरिक मेहनत न करने की वजह से शरीर की कैलोरी फैट में बदलकर लिवर में जमा होने लगती है. घंटों बैठकर काम करना, एक्सरसाइज न करना और नींद की कमी इस खतरे को बढ़ा देते हैं. साथ ही, तनाव (Stress) के दौरान बढ़ने वाला 'कोर्टिसोल हार्मोन' मेटाबॉलिज्म को बिगाड़कर लिवर में चर्बी जमा होने की प्रक्रिया को तेज कर देता है.
शरीर में दिखने वाले कुछ संकेत :
- हर वक्त थकान महसूस होना.
- वजन का अचानक बढ़ना.
- पेट में भारीपन और पाचन की दिक्कतें.
खुद को कैसे बचाएं?
- हेल्दी डाइट लें: प्रोसेस्ड और जंक फूड से दूरी बनाएं.
- रोजाना एक्सरसाइज: दिन में कम से कम 30 मिनट वर्कआउट जरूर करें.
- वजन कंट्रोल करें: अपने शरीर के वजन को संतुलित रखने की कोशिश करें.
- तनाव कम लें: पर्याप्त नींद लें और तनाव से दूर रहें.
- रेगुलर चेकअप: समय-समय पर डॉक्टर से जांच कराते रहें.
