कम तेल, ज्यादा प्रोटीन! हर पकौड़े में मिलेगा 3 ग्राम प्रोटीन, वजन घटाने वालों के लिए बेस्ट स्नैक

बारिश की बूंदें और प्लेट में गर्मागरम पकौड़े खाने को मिल जाए, तो मजा ही आ जाता है. लेकिन जब हम डाइट पर होते हैं, तो पकौड़े का नाम सुनते ही दूर बना लेते हैं. लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि आप डाइट में भी ये पकौड़े खा सकते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना.

फूड लवर्स और फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए स्पेशल स्नैक है, जो स्वाद में भी नंबर वन है और सेहत के पैमाने पर भी एकदम फिट बैठता है. सुपर डिलीशियस और कम तेल वाले डाइट पकौड़ा को खाने से आपको प्रोटीन भी मिलता है.

​हर पकोड़े में मिलेगा भरपूर प्रोटीन और कम कैलोरी-

​आम तौर पर बनने वाले बेसन या मैदे के पकोड़े कैलोरी से भरे होते हैं, जो सिर्फ वजन बढ़ाते हैं. इसके उलट, इस नए डाइट पकौड़े की खासियत यह है कि यह सेहत का खजाना है. इसके एक सिंगल पकौड़े में आपको मिलती हैं सिर्फ 46 कैलोरी और पूरे 3 ग्राम प्रोटीन. जी हां, कम तेल और ज्यादा प्रोटीन का यह कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो अपना वजन कम करने की जर्नी पर हैं.

कैलोरी- 46

प्रोटीन-3 ग्राम एक बाइट में

कॉर्ब- 4-7 ग्राम

फैट- 1.7 ग्राम

फाइबर- 1.4 ग्राम

कैसे बनाएं हाई प्रोटीन पकौड़ा? (How To Make Diet Pakoda Recipe)

सामग्री-

​उबले हुए छोले- 1 कप

​कुटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च - 1 बड़ा चम्मच

​पुदीना के पत्ते - 10 ग्राम

​हरा धनिया - 20 ग्राम

​प्याज - 1 मीडियम साइज

​पत्ता गोभी - 1/4 कप

​गाजर - 1 बड़ा चम्मच

​चुकंदर- 1 बड़ा चम्मच

​पनीर - 100 ग्राम

​जीरा मसाला - 1 छोटा चम्मच

​नमक - स्वादानुसार

​तेल - सिर्फ कुछ बूंदें

विधि-

​सबसे पहले एक बड़े बर्तन में उबले हुए छोले लें और उन्हें अच्छी तरह मैश कर लें. अब इसमें कद्दूकस किया हुआ या मैश किया हुआ पनीर मिलाएं. ​इसके बाद इसमें बारीक कटे हुए प्याज, पत्ता गोभी, गाजर और चुकंदर डालें. सब्जियां डालने से पकोड़ों में क्रंच और बढ़िया कलर दोनों आएंगे. ​अब इसमें बारीक कटी अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, पुदीना के पत्ते और हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करें. ​अंत में इसमें जीरा मसाला और स्वादानुसार नमक मिलाएं. ​इस मिश्रण से छोटे-छोटे पकौड़े के शेप की गोलियां या टिक्की बना लें. ​अब एक नॉन-स्टिक पैन या अप्पे पैन लें और उसमें सिर्फ कुछ बूंदें तेल की डालकर इन पकौड़ों को दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेंक लें. आपके बेहद स्वादिष्ट, कम तेल और हाई-प्रोटीन वाले डाइट पकौड़े तैयार हैं. इसे आप अपनी पसंदीदा हरी चटनी या चाय के साथ बिना किसी टेंशन के एन्जॉय कर सकते हैं.

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