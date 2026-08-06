High Protein Meals: हर स्लाइस में मिलेगा 6gm प्रोटीन, मीठे के शौकीनों के लिए बेस्ट स्नैक है Protein Cake

High Protein Vegetarian Meals: अगर आपको मीठा खाने का शौक है लेकिन हेल्थ से समझौता नहीं करना चाहते, तो यह हाई-प्रोटीन केक आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है. इस केक को बनाने के लिए न मैदा की जरूरत है, न अंडे की और न ही किसी तरह के ग्लूटेन वाले इंग्रीडिएंट की. इस केक की सबसे खास बात यह है कि इसकी एक स्लाइस से लगभग 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, तो देर किस बात की चलिए एक नज़र डाल लेते हैं रेसिपी पर.

यहां देखिए वीडियो...

सामग्री:

शकरकंद (80 ग्राम उबला और मैश किया हुआ)

दही (60 ग्राम)

घी (30 ग्राम)

गुड़ पाउडर (40 ग्राम)

ओट्स का आटा (100 ग्राम)

प्रोटीन पाउडर (2 स्कूप)

कोको पाउडर (2 बड़े चम्मच)

बेकिंग पाउडर (1 छोटा चम्मच)

बेकिंग सोडा (½ छोटा चम्मच)

दूध (300 मिलीलीटर)

ड्राई फ्रूट्स (20 ग्राम कटे हुए)

प्रोटीन केक बनाने का आसान तरीका

सबसे पहले शकरकंद को अच्छी तरह उबालकर छील लें और उसे मैश कर लें. अब मिक्सर जार में मैश किया हुआ शकरकंद, दही, घी और गुड़ पाउडर डालें और एक स्मूद मिश्रण तैयार कर लें. एक बड़े बाउल के ऊपर छलनी रखें, इसमें ओट्स का आटा, प्रोटीन पाउडर, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालें. इसके बाद तैयार शकरकंद वाला मिश्रण सूखी सामग्री में डालें. अब धीरे-धीरे दूध मिलाते हुए बैटर तैयार करें, ध्यान रखें, बैटर को हल्के हाथों से मिलाएं. जब बैटर तैयार हो जाए तो एक बेकिंग टिन को हल्का घी लगाकर ग्रीस कर लें. अब तैयार मिश्रण को टिन में डालकर ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें. अब एयर फ्रायर को पहले से गर्म कर लें और केक टिन को उसमें रखें. 160 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 25 मिनट तक बेक करें. जब केक अच्छी तरह से बेक हो जाए एयर फ्रायर से निकाल लें और पूरी तरह ठंडा होने के बाद मजे से खाएं.

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