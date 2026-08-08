LPG सिलेंडर तुरंत मिलेगा! सुबह 6 बजे बुकिंग, 9 बजे तक होम डिलीवरी

इंडियनऑयल ने एलपीजी ग्राहकों के लिए ‘इंडेन एक्सट्रालाइट नाउ' नाम से एक नई सेवा शुरू की है, जिसके तहत 10 किलोग्राम का हल्का और जंग-मुक्त कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के सिर्फ 3 घंटे के अंदर घर तक पहुंचाने का दावा किया गया है. आधुनिक परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किए गए इस सिलेंडर में ट्रांसपेरेंट बॉडी दी गई है, जिससे उपभोक्ता आसानी से गैस का स्तर देख सकते हैं.

कंपनी के अनुसार, यह नया प्रोडक्ट एक्सप्रेस डिलीवरी, पसंदीदा समय पर सप्लाई, न्यूनतम दस्तावेजों और बेहतर सुरक्षा जैसी सुविधाओं से लैस है, जिससे ग्राहकों को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और डिजिटल रूप से सक्षम एलपीजी सेवा का अनुभव मिलेगा.

क्या है इंडेन एक्सट्रालाइट नाउ?

इंडियनऑयल का इंडेन एक्सट्रालाइट नाउ 10 किलोग्राम का एक अत्याधुनिक कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर है, जिसे ग्राहकों के लिए कुकिंग गैस को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और सुलभ बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है. पारंपरिक स्टील सिलेंडरों की तुलना में यह सिलेंडर काफी हल्का और जंग-मुक्त है, जिससे इसे घरों और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आसानी से उठाया, ले जाया और इस्तेमाल किया जा सकता है.

इसकी ट्रांसपेरेंट बॉडी उपभोक्ताओं को सिलेंडर में बचे एलपीजी स्तर को आसानी से देखने की सुविधा भी देती है. इस सेवा की सबसे बड़ी खासियत बुकिंग के 3 घंटे के भीतर होम डिलीवरी का वादा है, जिससे ग्राहकों को गैस रिफिल के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

क्या है इस सेवा की खासियत?

लॉन्च की गई इस नई सेवा में एलपीजी बुकिंग के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई ग्राहक-अनुकूल सुविधाएं दी गई हैं.

बुकिंग के 3 घंटे के अंदर होम डिलीवरी की सुविधा.

हल्का कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर, जिसे पारंपरिक स्टील सिलेंडर की तुलना में आसानी से उठाया और ले जाया जा सकता है.

न्यूनतम दस्तावेजों के साथ आसान कनेक्शन प्रक्रिया, जिससे नए ग्राहकों के लिए सेवा लेना सरल हो जाता है.

डिजिटल रूप से सक्षम सेवा प्रणाली, जो बुकिंग और डिलीवरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाती है.

बेहतर सुरक्षा और उपयोग में आसानी, खासतौर पर शहरी परिवारों, कामकाजी पेशेवरों और छोटे परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए.

कैसे कर सकते हैं इसकी बुकिंग?

नया कनेक्शन और रिफिल बुकिंग कराने के लिए ग्राहक इंडियनऑयल वन (IndianOil ONE) ऐप, इंडियनऑयल की ग्राहक वेबसाइट IndianOil Customer Portal और व्हाट्सएप नंबर 7588888824 का उपयोग कर सकते हैं. इसके जरिए उपभोक्ता नए एलपीजी कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराने के साथ-साथ रिफिल बुकिंग भी आसानी से कर सकेंगे.

कंपनी के अनुसार, ‘इंडेन एक्सट्रालाइट नाउ' सेवा इंडियनऑयल के व्यापक इंडेन वितरक नेटवर्क और चुनिंदा इंडियनऑयल रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध होगी. इससे देश के अधिक उपभोक्ताओं तक इस नई सुविधा की पहुंच सुनिश्चित होगी और ग्राहकों को तेज, सुविधाजनक व बेहतर एलपीजी सेवा का लाभ मिल सकेगा.

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