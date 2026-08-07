India vs Sri Lanka XI Warm-up Match Updates: भारत के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच के पहले दिन श्रीलंका क्रिकेट इलेवन ने 90 ओवर में 8 विकेट पर 363 रन बनाकर मजबूत स्थिति हासिल कर ली. हालांकि आखिरी सेशन में भारतीय स्पिनरों ने शानदार वापसी की. रविंद्र जडेजा और मानव सुथार ने 2-2 विकेट लेकर रनगति पर ब्रेक लगाया, जबकि सेट बल्लेबाज सोनल दिनुशा (52) को सुथार ने एलबीडब्ल्यू कर बड़ी सफलता दिलाई. दिन का खेल समाप्त होने तक दिलुम सुदीरा और केशारा नुवांथा क्रीज पर मौजूद थे, जिससे दूसरे दिन भी श्रीलंकाई टीम बड़े स्कोर की उम्मीद लेकर उतरेगी.