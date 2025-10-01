Kitchen Hacks: ज्यादा हो गया है दाल में नमक, इन हैक्स की मदद से करें कम

Daal Mein Namak Kam Karne Ka Tarika: दाल सुपरफूड की लिस्ट में शामिल है. यह न केवल पोषण से भरपूर होती है बल्कि खाने में भी लाजवाब होती है. फिर चाहे, वो अरहर की दाल हो, मूंग, मसूर या चना. इन सभी में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. कई बार इसे बनाते वक्त नमक ज्यादा डल जाता है ऐसी परिस्थिति में लोग दाल को खराब समझकर फेंक देते हैं. अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं, तो इस स्टोरी में जरूर बने रहिए. यहां जानें दाल में नमक ज्यादा हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं?

Daal Mein Namak Kam Karne Ke Liye Kya Karen | अगर दाल ज्यादा नमकीन हो जाए तो क्या करें?

उबला आलू: अगर दाल में नमक ज्यादा हो जाए तो उबला हुआ आलू उसमें डालना एक बहुत ही असरदार तरीका हो सकता है. दरअसल आलू में नमक सोखने की क्षमता होती है. आप एक उबला हुआ आलू लेकर उसे दो टुकड़ों में काट लें, फिर इसे दाल में डालकर कुछ मिनट पकाएं और कुछ देर बाद इसे दाल से निकाल लें. ऐसा करने से दाल का स्वाद संतुलित हो जाएगा.

बेसन: दाल में अगर नमक ज्यादा हो जाए तो घबराएं नहीं, इसका स्वाद संतुलित करने के लिए थोड़ा सा बेसन लें, उसे अच्छे से भून लें और दाल या सब्जी में मिलाकर पका लें. ऐसा करने से न केवल दाल का स्वाद बढ़ेगा, बल्कि नमक भी बैलेंस हो जाएगा.

घी: घी न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, बल्कि बिगड़ी हुई सब्जी को ठीक करने में भी मदद कर सकता है. जी हां, अगर सब्जी या दाल में नमक की मात्रा ज्यादा हो गई है तो उसमें घी मिला लें. ऐसा करने से दाल का स्वाद बना रहेगा.

नींबू: कुछ दालों में थोड़ा सा नींबू या टमाटर का रस मिलाना भी उपयोगी हो सकता है. इनकी खटास नमक के ज़्यादपन को कम करने में मदद कर सकती है. नींबू और टमाटर का खट्टा स्वाद न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि, नमक की मात्रा को बैलेंस करने में भी मददगार है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)