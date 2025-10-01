रावण की कैद में मां सीता को इंद्र ने चुपके से खिलाई थी विशेष खीर, शांत हुई थी सीता की भूख, आज भी लगता है भोग

Dussehra 2025: 2 अक्टूबर को दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है. ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और भगवान राम के रावण के वध करने के उपलक्ष में मनाया जाता है. इस त्योहार को लेकर के कई तरह की मान्यताएं हैं जो काफी प्रचलित है जिसमें से एक है माता सीता का अशोक वाटिका में कुछ भी ना खाना पीना. तो फिर वो इतने सालों तक वहां पर कैसे रहीं. ऐसा कहा जाता है कि माता सीता ने एक ऐसा आहार ग्रहण किया था जिससे उनको भूख नहीं लगी थी. हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान राम के वियोग में माता सीता की भूख, प्यास और नींद सब कुछ भूल चुकी थी.

भगवान राम लक्ष्मण को जब भी कुछ खाने को देते थे तो वो उसे अपनी शक्ति से अयोध्या पहुंचा देते थे. दरअसल उन्होंने ये वरदान मांगा था कि जब तक श्रीराम की सेवा में 14 साल वन में रहें उन्हें ना तो भूख लगे और ना ही नींद आए. इसलिए लक्ष्मण तो रह गए. लेकिन मां सीता लंका जाने के बाद सब कुछ त्याग चुकी थीं.

मां सीता लक्ष्मी की अवतार थी इसलिए असुरों के यहां पानी भी नहीं पी सकती थीं. जब रावण मां सीता का हरण कर के ले गया तो त्रिजटा नाम की राक्षसनी ने कहा कि तुम महाराज रावण की बात मान लो. तुम्हारे लिए राजमहलों की तरह खाना लाती हूं वो खाओ और रानी की तरह आराम करो. दरअसल रावण ने सबको आदेश दिया था कि जब तक सीता नहीं मानती उनको डराओ धमकाओ और खाने, पीने को कुछ भी मत दो.

हालांकि कुछ दिनों बाद रावण अच्छे-अच्छे पकवान लेकर उनके पास आया लेकिन मां सीता ने उसकी बात नहीं मानी. जब वो वियोग में एक-एक दिन गिन रही थी तभी इंद्रदेव उनके पास आए. उन्होंने माता सीता को पायसम खीर दी, जिसे खाने से उनको लंबे समय तक के लिए भूख नहीं लगेगी. उन्होंने पायसम खीर खा ली और वो जितने दिनों तक लंका में उनको भूख नहीं लगा. तभी से माता सीता को खीर का भोग लगाया जाता है.

आइए जानते हैं पायसम खीर है क्या और इसकी रेसिपी

सामग्री

1 लीटर फुल क्रीम दूध

100 ग्राम चावल

150 गुड़

1 छोटी चम्मच घी

50 ग्राम काजू कटे हुए

50 ग्राम बादाम कटे हुए

50 ग्राम किशमिश

1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर

7-9 केसर धागा

रेसिपी

पायसम खीर बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लें और निकाल कर अलग रख दें. अब बचे हुए घी में चावल डालकर भुन लें. इसके बाद चावल में दूध डालकर चलाये इसमें केसर, इलायची पाउडर औरऔर गुड़ डालकर मिक्स करें और आधा होने तक उबालें. इसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर उबालें और ड्राई फ्रूट्स से ही गार्निश करें.

