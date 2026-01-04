घर का खाना खाने के बाद भी रहता है पेट खराब? Nutritionist ने बताईं वो 8 गलतियां, जो हम रोज करते हैं

Upset Stomach remedy : हमें लगता है कि अगर हम बाहर का जंक फूड और समोसे-कचौड़ी छोड़ देंगे, तो हमारा पेट हमेशा ठीक रहेगा. लेकिन कुछ लोगों की शिकायत रहती है शुद्ध घर का खाना खाते हैं, फिर भी पेट फूला हुआ लगता है या गैस की समस्या बनी रहती है. इसी को लेकर हाल ही में कोलकाता की न्यूट्रिशनिस्ट निकिता बर्डिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें उन्होंने बताया है कि पेट की गड़बड़ी के लिए हमेशा बाहर का खाना जिम्मेदार नहीं होता. असल में, 80% लोग अपनी ही रसोई में हेल्दी समझकर कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं, जो उनके पाचन की बैंड बजा रही हैं. जी हां, ऐसे में आइए जानते हैं निकिता बर्डिया द्वारा बताई वो 8 वजहें, जिससे घर का खाना खाने का बावजूद पेट खराब रहता है.

पेट खराब होने की 8 वजह

रात के समय हमारा पाचन तंत्र (Digestion) धीमा हो जाता है. ऐसे में कच्ची सब्जियां पचाना मुश्किल होता है, जिससे सुबह पेट भारी लगता है और गैस बनती है.

क्या करें- रात को सलाद की जगह सब्जियां हल्की फ्राई करके या पकाकर खाएं.

अगर आप दाल, राजमा या छोले बिना अच्छी तरह भिगोए बनाते हैं, तो इनमें मौजूद 'फाइटिक एसिड' पेट में एसिडिटी पैदा करता है.

क्या करें - इन्हें 8-12 घंटे भिगोएं और उबालते समय ऊपर आने वाला झाग निकाल दें.

खाने के तुरंत बाद या साथ में पानी पीने से हमारे पेट के पाचक एंजाइम्स पतले हो जाते हैं, जिससे खाना पचने के बजाय पेट में सड़ने लगता है.

क्यों करें - खाना खाने के 30-45 मिनट बाद ही पानी पिएं.

मिलेट्स सेहतमंद हैं, लेकिन इन्हें रोजाना खाने से कब्ज (Constipation) हो सकती है क्योंकि ये पेट में फूलते हैं.

क्या करें - हफ्ते में सिर्फ 2-3 बार ही मिलेट्स खाएं.

अगर आपके पेट में पहले से जलन या सूजन है, तो दही की खटास उसे और बढ़ा सकती है.

क्या करें - पहले पेट की जलन शांत करें, उसके बाद ही प्रोबायोटिक्स लें.

खाली पेट सिर्फ फल या ओट्स खाने से ब्लड शुगर एकदम बढ़ जाता है, जिससे बाद में पेट फूलने की समस्या होती है.

क्या करें - फलों के साथ थोड़े बादाम या अखरोट जरूर खाएं.

खाली पेट कैफीन जाने से पेट की नाजुक परत को नुकसान पहुंचता है, जिससे एसिडिटी और जी मिचलाने जैसी दिक्कतें होती हैं.

क्या करें - चाय से पहले एक गिलास गुनगुना पानी या भीगे हुए नट्स लें.

वजन घटाने के चक्कर में घी-तेल पूरी तरह छोड़ देना गलत है. हमारे पेट को न्यूट्रिएंट्स सोखने के लिए अच्छे फैट की जरूरत होती है.

क्या करें - रोजाना एक चम्मच शुद्ध देसी घी जरूर खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)