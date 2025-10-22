बची हुई रोटियों से यूं बनाएं बाहर जैसे गुलाब जामुन | Gulab Jamun Recipe

Ghar Par Gulab Jamun Kaise Banaen: भारतीय घरों में खाना खाने के बाद अक्सर कुछ रोटियां बच जाती हैं. अब सवाल ये उठता है कि बची हुई रोटियों का क्या किए जाए? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन रोटियों का उपयोग कर के आप एक स्वादिष्ट मिठाई भी बना सकते हैं? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने बची हुई रोटियों से आप आसानी से घर बैठे गुलाब जामुन बना सकते हैं. आज इस स्टोरी में हम आपको बताने वाले हैं कैसे बची हुई रोटियों से घर पर ही गुलाब जामुन बनाए जा सकते हैं.

गुलाब जामुन कैसे बनाएं?

सामग्री:

बची हुई रोटियां

घी या तेल

दूध (1/2 कप)

सूजी (2 चम्मच)

बेकिंग सोडा (1 चुटकी)

इलायची पाउडर (1/2 चम्मच)

चीनी (1 कप)

पानी (1 कप)

गुलाब जल (1 चम्मच)

केसर

बनाने की विधि:

गुलाब जामुन बनाने के लिए बची हुई रोटियों को छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और मिक्सी में अच्छी तरह पीस कर पाउडर बना लें. अब इन रोटियों के चूरे में धीरे-धीरे गुनगुना दूध डालते जाएं और आटा गूंथ लें. अब आटे में सूजी, बेकिंग सोडा और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें और आटे को ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें. अब एक पैन में चीनी और पानी डालकर मध्यम आंच पर तब तक पकाएं जब तक चीनी न घुल जाए, उसके बाद इसमें इलायची, गुलाब जल और केसर डालकर चाशनी को तब तक पकाएं जब तक यह गाढ़ी न हो जाए. अब आटा लें उसके छोटे-छोटे गोले बना लें. अब इन्हें कड़ाही में घी डालकर मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तलें. तले हुए गुलाब जामुन को गरम-गरम चाशनी में डालें और ठंडा होने के बाद परोसें.

