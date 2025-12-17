विज्ञापन
PavBhaji Recipe: तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं, घर पर मुंबई लोकल पाव भाजी बनाने की आसान रेसिपी क्या है?

Bombay Style Pav Bhaji Recipe: कहीं भी लें सकेंगे मुंबई के जायके का मजा, बस सीख लें लोकल मुंबई स्टाइल पाव भाजी की ये आसान रेसिपी
Bombay style pav bhaji recipe in hindi

PavBhaji Recipe: पाव भाजी के दीवाने हैं? एक बार नीचे बताई गई इस रेसिपी से जरूर बनाएं मुंबई स्टाइल पाव भाजी. खाने के बाद रेलवे स्टेशन के बाहर, चौपाटी पर या छोटे ठेलों पर बनने वाली पाव भाजी को भूल बैठेंगे. बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और स्वाद एकदम वही आएगा. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं, घर पर मुंबई लोकल पाव भाजी बनाने की आसान रेसिपी क्या है?

पाव भाजी मुम्बई स्टाइल रेसिपी

सामग्री

  • भाजी बनाने के लिए आपको 
  • उबले आलू 
  • सब्जियां जैसे (फूलगोभी, हरी मटर, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च)
  • पाव

भाजी मसाला बनाने के लिए

  • मक्खन 
  • तेल
  • लाल मिर्च पाउडर
  • नमक
  • हल्दी 
  • तेल
  • नींबू
  • हरा धनिया

बनाने की विधि?

मुंबई स्टाइल पाव भाजी बनाने के लिए आलू, फूलगोभी और मटर को कुकर में उबाल लें और जब उबाल जाएं, तो इसे अच्छी तरह मैश कर लें. अब एक कढ़ाही में तेल और मक्खन दोनों साथ में डाल दें, फिर उसमें प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें. अब इसके ऊपर अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह भूनें. फिर इसमें टमाटर डालकर तब तक पका लें जब तक टमाटर पूरी तरह गल न जाएं. अब इसमें स्वादअनुदार हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और पाव भाजी मसाला डालकर मसाले को अच्छी तरह पाक लें. इस मसाले में मैश की हुई सब्जियां डालें और 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह पकाएं. ध्यान रखें, बीच-बीच में थोड़ा पानी डालते रहें ताकि भाजी सूखे नहीं अब अंत में ऊपर से थोड़ा मक्खन डालें और आपकी भाजी तैयार है. आप इसे पाव के साथ सर्व कर सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

