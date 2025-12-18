विज्ञापन
Christmas Cake Ideas: Christmas को बनाएं सुपर स्‍पेशल, ट्राई करें ब‍िना अंडे और अल्‍कोहोल का ड्राई फ्रूट केक

Dry Fruit Cake Recipe: आज हम आपको एक ऐसे केक के बारे में बताने वाले हैं, जो स्वाद के साथ सेहत के लिए भी कमाल है. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कौन सा है वो केक?

Christmas Cake Ideas: Christmas को बनाएं सुपर स्‍पेशल, ट्राई करें ब‍िना अंडे और अल्‍कोहोल का ड्राई फ्रूट केक
What are the ingredients in dry fruit cake?

Dry Fruit Cake Recipe: क्रिसमस पर प्लम केक बनाने की परंपरा पुरानी है, लेकिन क्यों न इस बार कुछ नया ट्राई किया जाए. अगर आप इस बार क्रिसमस पर कुछ नए रेसिपी वाले केक बनाने की सोच रहे हैं, तो स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको एक ऐसे केक के बारे में बताने वाले हैं, जो स्वाद के साथ सेहत के लिए कमाल है. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कौन सा है वो केक?

केक बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या है?

सामग्री

  • मैदा 
  • मक्खन
  • दूध
  • बेकिंग पाउडर
  • चीनी पाउडर 
  • वनीला एसेंस 
  • मिक्स ड्राई फ्रूट्स

बनाने की विधि?

घर पर ड्राई फ्रूट केक बनाने के लिए सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को बारीक काट लें और हल्का सा भून लें. अब एक बर्तन लें उसमें मक्खन और चीनी पाउडर को डालकर अच्छी तरह फेंट लें और जब लगे यह मिश्रण हल्का और क्रीमी हो गया है. इसमें दूध और वनीला एसेंस डालकर मिला लें. अब आगे बढ़ें और मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को छानकर बैटर में डाल दें. इसके बाद सारे कटे हुए ड्राई फ्रूइट्स बैटर में डालकर मिक्स कर लें, लेकिन ध्यान रखें बैटर ज्यादा गाढ़ा न हो. अब केक बनाने के लिए ओवन को 10 मिनट पहले ही 180 डिग्री सेल्सियस पर गरम कर लें. फिर केक टिन में हल्का मक्खन लगाकर बैटर डालकर 35 से 40 मिनट तक बेक करें. जब लगे केक तैयार हैं, उसे सजा कर परोसें. 

