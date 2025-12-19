विज्ञापन
सर्दियों का रामबाण, सरसों का साग बनाने की पंजाबी स्टाइल रेसिपी, नोट करें जल्दी

Sarson Saag Kaise Banaen: तो आइए जानते हैं घर पर भी बिल्कुल ढाबे जैसा टेस्टी सरसों का साग कैसे बनाया जा सकता है.

Read Time: 2 mins
Sarson ka saag recipe

Sarson Saag Kaise Banaen: सर्दियों में गरमागरम मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग खाने का मजा ही कुछ और है. यह न सिर्फ स्वाद में अच्छा होता है, बल्कि सेहत को कई फायदे भी पहुंचाता है. इसमें मौजूद आयरन, कैल्शियम, फाइबर और कई जरूरी विटामिन शरीर को सर्दियों में ताकत देते हैं, लेकिन अक्सर कई लोगों को साग बनाने में ज्यादा टाइम लग जाता है. इसलिए आज हम आपको घर पर सरसों का साग बनाने की एक आसान रेसिपी बताने वाले हैं.

सरसों का साग कैसे पकाया जाता है?

सामग्री 

  • सरसों के पत्ते
  • पालक
  • प्याज
  • लहसुन की कलियां
  • अदरक
  • हरी मिर्च
  • जीरा
  • हल्दी
  • नमक स्वाद अनुसार
  • लाल मिर्च पाउडर
  • हींग
  • तेल

सरसों का साग बनाने की विधि?

घर पर सरसों का साग बनाने के लिए सबसे पहले सरसों और पालक को अच्छी तरह साफ पानी में धो लें, मोटी डंठल अलग कर दें और पत्तों को मोटा-मोटा काट लें. अब एक बड़े बर्तन में इन पत्तों को डालकर पकने दें और बीच बीच में चलाते रहें. जब लगे पत्ते अच्छी तरह पक गए हैं, उन्हें पानी से बाहर निकालकर एक ग्राइंड में डालकर कर पेस्ट तैयार कर लें. अब एक कड़ाही लें उसमें तेल डालकर गर्म कर लें, फिर इसमें जीरा, हींग डालकर भूनें. अब लहसुन, अदरक डालकर अच्छी तरह पेस्ट को पका लें. इसमें बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें. अब लाल मिर्च डालें फिर इसमें पिसा हुआ साग डालकर अच्छे से मिलाएं और धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट अच्छी तरह पका लें और गैस बंद कर दें, फिर मक्के की रोटी के साथ परोसें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

