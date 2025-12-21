IND vs PAK U19 Asia Cup Final: 'प्लान बहुत सिंपल था...' हार के बाद कप्तान आयुष म्हात्रे ने बताया फाइनल में कहां चूकी टीम इंडिया

Ayush Mhatre Statement: भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे ने पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप के खिताबी मुकाबले में मिली 191 रनों की हार के बाद कहा है कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले का बचाव किया. म्हात्रे की मानें आज बस एक खराब दिन था. बता दें, पाकिस्तान ने 50 ओवरों के खेल में 8 विकेट खोकर 347 रन बनाए. पाकिस्तान के लिए समीर मिन्हास ने 172 रनों की पारी खेली. इसके जवाह में भारतीय टीम 156 रनों पर ऑल-आउट हो गई. इस जीत के साथ ही पाकिस्तान दूसरी बार एशियन चैंपियन बना है.

पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मुकाबले में हारने के बाद आयुष म्हात्रे ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा,"फैसला स्पष्ट था. उन्होंने वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी की. वह एक खराब दिना था. उन्होंने वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी की. गेंदबाजी लाइन में थोड़ी गड़बड़ थी. फील्ड पर भी खराब दिन था. ऐसा होता है. प्लान बहुत सिंपल था, 50 ओवर तक बल्लेबाजी करना. ऐसा होता है. लड़कों ने अच्छा खेला, खुशी है कि टूर्नामेंट वास्तव में हमारे लिए अच्छा था, कई सकारात्मक चीजें थीं, खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी ली और अच्छा प्रदर्शन किया."

बात अगर मुकाबले की करें तो अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से मात देकर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया. इससे पहले पाकिस्तान साल 2012 में भारत के साथ संयुक्त विजेता रहा था. रविवार को आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेले गए इस 'हाईवोल्टेज मैच' में भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया, लेकिन टीम इंडिया को यह फैसला भारी पड़ गया.

पाकिस्तान ने 50 ओवरों के खेल में 8 विकेट खोकर 347 रन बनाए. इस टीम ने 31 के स्कोर पर हमजा जहूर (18) का विकेट गंवा दिया था. यहां से समीर मिन्हास ने उस्मान खान के साथ दूसरे विकेट के लिए 92 रन जुटाते हुए टीम को 123 के स्कोर तक पहुंचाया. उस्मान 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

समीर मिन्हास ने अहमद हुसैन के साथ तीसरे विकेट के लिए 125 गेंदों में 137 रन जोड़ते हुए पाकिस्तान को 260 के स्कोर तक पहुंचाया. अहमद हुसैन 72 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए, जबकि समीर ने 113 गेंदों में 9 छक्कों और 17 चौकों के साथ 172 रन की पारी खेली.

भारत की तरफ से दीपेश देवेंद्रन ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि हेनिल पटेल और खिलन पटेल ने 2-2 विकेट निकाले. इनके अलावा, कनिष्क चौहान ने एक विकेट अपने नाम किया. इसके जवाब में भारतीय टीम 26.2 ओवरों में सिर्फ 156 रन पर ऑलआउट हो गई. इस टीम को कप्तान आयुष म्हात्रे के रूप में 32 के स्कोर पर पहला झटका लगा. कप्तान टीम के खाते में सिर्फ 2 ही रन जुटा सके.

यहां से वैभव सूर्यवंशी ने भारत को संभालने की कोशिश की. वैभव ने 10 गेंदों में 3 छक्कों और 1 चौके की मदद से 26 रन की पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही टीम विशाल टारगेट के सामने लड़खड़ा गई.

सूर्यवंशी के अलावा, खिलन पटेल ने टीम के खाते में 19 रन का योगदान दिया, जबकि अभिज्ञान कुंडू ने 13 रन की पारी खेली. आरोन जॉर्ज 16 रन बनाकर आउट हुए. दीपेश देवेंद्रन ने निचले क्रम पर संघर्ष किया, उन्होंने 16 गेंदों में 36 रन की पारी खेली, लेकिन टीम इंडिया जीत के नजदीक भी नहीं पहुंच सकी. पाकिस्तान की तरफ से अली रजा ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद सैयान, अब्दुल सुभान और हुजैफा अहसान ने 2-2 विकेट निकाले.