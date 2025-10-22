विज्ञापन
दिवाली पर खूब खाई हैं मिठाइयां? यहां जानें वजन कम करने का आसान उपाय

Weight Loss Tips At Home: वजन कम कैसे करें? अगर आप भी कुछ ऐसे सवाल का जवाब गूगल पर सर्च कर रहे हैं तो स्टोरी में बने रहिए.

वजन घटाने के लिए क्या करें?

Weight Loss Tips At Home: दिवाली का त्योहार मिठाइयों, नमकीनों और पकवानों से भरा होता है, लेकिन इन स्वादिष्ट पकवानों को खाने के बाद अक्सर सबकी एक ही शिकायत रहती है वो है बढ़ता वजन. त्योहारों में थोड़ा बहुत वजन बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन अब सवाल यह है कि इसे कैसे कम किया जाए. अगर आप भी कुछ ऐसे सवाल का जवाब गूगल पर सर्च कर रहे हैं तो स्टोरी में बने रहिए.

दिवाली के बाद वजन कैसे कम करें?

घी खाने से वजन कम होता है?

घी जो अक्सर वजन बढ़ाने का कारण माना जाता है, क्या असल में वजन घटाने में मदद कर सकता है? आइए जानते हैं घी खाने का सही तरीका क्या है?  घी एक प्राकृतिक फैट है, जिसमें मीडियम चेन फैटी एसिड्स (MCFAs) पाए जाते हैं. ये फैट शरीर में ऊर्जा में बदल जाते हैं, न कि चर्बी में. ऐसे में अगर आप घी का सेवन सीमित मात्रा करते हैं, तो यह आपके डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बना सकता है, जिससे शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट बर्न किया जा सकता है.

मेटाबॉलिज्म तेज करता है: देसी घी में मौजूद ब्यूटिरिक एसिड गट हेल्थ को ठीक रखते हैं और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करते हैं. जब मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, तो शरीर जमा फैट तेजी से ऊर्जा में बदल जाता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

पाचन ठीक रखता है: त्योहारों पर अक्सर तली-भुनी चीजों का ज्यादा सेवन किया जाता है, जिसका असर पाचन तंत्र पर पड़ सकता है. ऐसे में अगर आप घी का सेवन करते हैं तो यह आंतों को चिकनाई दे सकता है और कब्ज की समस्या को दूर कर सकता है. रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में एक चम्मच घी मिलाकर पीना पाचन के लिए फायदेमंद माना जा सकता है.

कैसे खाएं?

  • दिन में 2 से 3 चम्मच देसी घी पर्याप्त माना जा सकता है.
  • सुबह खाली पेट एक चम्मच घी और गुनगुना पानी लेने से भी मेटाबॉलिज्म को तेज किया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

