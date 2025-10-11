विज्ञापन
15 दिन तक रोजाना आंवला का जूस पीने से क्या होगा?

Amla Juice Benefits: आयुर्वेद में आंवला को बेहद गुणकारी बताया गया है. इसमें मौजूद गुण शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं इसके फायदे और इसे बनाने का तरीका.

Amla Juice Benefits In Hindi: आंवला एक ऐसा सुपरफूड है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसे भारतीय करौंदा या अमृत फल के नाम से भी जानते हैं. आयुर्वेद में आंवला को बेहद गुणकारी बताया गया है. इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फ्लेवोनोइड्स, फेनोलिक, भरपूर होता है, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप रोजाना 15 दिन तक आंवले का जूस पीते हैं, तो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. जी हां आपने सही सुना, तो चलिए जानते हैं इसके फायदे और इसे बनाने का तरीका.

कैसे बनाएं आंवले का जूस- (How To Make Amla Juice)

सामग्री-

  • आंवला 
  • पानी

विधि-
आंवला जूस बनाने के लिए सबसे पहले आंवला को अच्छी तरह से धो लें और उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें. आंवला के टुकड़ों को मिक्सर में डालें और उन्हें पीस लें. इसमें पानी मिलाएं और फिर से पीस लें. मिश्रण को एक छलनी में डालें और रस को छान लें.  जूस बनकर तैयार है इसे 

आंवला जूस पीने के फायदे- (Amla Juice Pine Ke Fayde)

1. आंखों-

आंवले का जूस आंखों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमें मौजूद कैरोटीन दृष्टि को तेज करता है और आंखों से जुड़ी समस्याओं जैसे मोतियाबिंद और आई स्ट्रेन को कम कर सकता है.

2. मोटापा-

आंवला जूस मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, जिससे वजन कम करना आसान हो जाता है.

3. बालों-

आंवले के जूस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन बालों को मजबूत, घना और चमकदार बनाते हैं. यह बालों के झड़ने और सफेद होने को रोकने में मदद कर सकता है.

4. पाचन-

आंवले का जूस पाचन तंत्र को सुधारने में बहुत प्रभावी होता है. यह पेट की समस्याओं जैसे कब्ज, एसिडिटी और गैस को दूर कर सकता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

