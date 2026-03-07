मिडिल ईस्ट में तनाव इन दिनों चरम पर है. जंग का आज आठवां दिन है. शनिवार तड़के पश्चिमी तेहरान में तेज धमाकों की गूंज सुनी गई, जब इजरायली वॉरप्लेन ने ईरानी राजधानी को निशाना बनाया. रात के अंधेरे में भड़के धमाकों से आसमान में तेज रोशनी दिखाई दी और देशभर में दहशत का माहौल है.

इसी बीच, क्षेत्र में अमेरिकी लक्ष्यों और ऊर्जा ढांचे पर ड्रोन हमले जारी हैं. इरबिल में एक होटल पर हुए ड्रोन अटैक हुआ है. हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

UN ने जारी किया बयान

UN ने तेजी से बिगड़ती स्थिति को लेकर गहरी चिंता जताई है. यूएन प्रमुख ने चेतावनी दी है कि यह संघर्ष 'किसी के भी नियंत्रण से बाहर जा सकता है' और तत्काल कूटनीतिक प्रयासों की अपील की है.

इधर, अमेरिका की ओर से कहा गया है कि Operation Epic Fury ईरानी सैन्य क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर चुका है. व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक, ईरान की नौसेना को 'combat-ineffective' घोषित किया गया है और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की क्षमता में भारी गिरावट आई है.

मध्य पूर्व के हालात तेजी से बदल रहे हैं. हम इस लाइव ब्लॉग में आपको हर अपडेट, हर प्रतिक्रिया और हर मोर्चे से आने वाली ताजा जानकारी तुरंत देते रहेंगे. इस पेज को रिफ्रेश करते रहें...