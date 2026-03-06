विज्ञापन
29 minutes ago
काठमांडू:

Nepal Election Result: नेपाल चुनाव के लिए काउंटिंग (Vote Counting) जारी है. झापा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 में शुरुआती मतगणना के रुझान में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार बालेन्‍द्र शाह आगे चल रहे हैं. कमल ग्रामीण नगरपालिका के बसबारी स्कूल मतदान केंद्र (ए और बी) और गौरादहा ग्रामीण नगरपालिका के मोती स्कूल मतदान केंद्र (ए और बी) में डाले गए 1,400 मतों में से शाह को 814 वोट मिले हैं. सीपीएन-यूएमएल के उम्मीदवार और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 384 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं.
नेपाल की प्रतिनिधि सभा के चुनाव गुरुवार को संपन्न हुए. इसके बाद देर रात से ही काउंटिंग शुरू हो गई. चुनाव आयोग ने मतगणना शुरू होने के 24 घंटे के भीतर सीधे 165 सीटों (एफपीटीपी) के परिणाम जारी करने का दावा किया है. उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों से मतपेटियों को इकट्ठा करके मतगणना केंद्रों तक लाने में कम से कम एक दिन लग जाता है, इसलिए बाकी के परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे. प्रमुख मीडिया हाउस 'द काठमांडू पोस्ट' के मुताबिक, कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने उम्मीद जताई कि इस बार मतदान का प्रतिशत 65 फीसदी से अधिक रहने की संभावना है. नेपाल में गुरुवार को प्रतिनिधि सभा के लिए गुरुवार को सुबह सात बजे से 77 जिलों में 23 हजार केंद्रों पर मतदान शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चला. यह पिछले साल सितंबर में जेन-जी विद्रोह के बाद पहला आम चुनाव है.

नेपाल चुनाव से जुड़ी बड़ी बातें...

  • वोटर टर्नआउट लगभग 60 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
  • निर्वाचन आयोग के अनुसार, इस चुनाव में 18,903,689 पंजीकृत मतदाता हैं. 
  • अधिकतर उम्मीदवार 41 साल से ऊपर की उम्र के हैं, जबकि 1,925 उम्मीदवार 41 से 60 साल के और 425 वरिष्ठ नागरिक हैं.
  •  201 उम्मीदवार 30 साल या उससे कम उम्र के हैं.
  • कुल सीटों में से 165 सांसद 'फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट' (एफपीटीपी) प्रणाली के तहत चुने जाएंगे, जबकि शेष 110 सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से भरी जाएंगी.
  • 8-9 सितंबर 2025 को हुए जेन जी आंदोलन में 77 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया था. 
  • 2022 के चुनाव में 61.63 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। उससे पहले, 2017 में मतदान का प्रतिशत 68.67 प्रतिशत तक पहुंचा था, सबसे ज्यादा वोटिंग 2013 में हुई थी; उस दौरान 78.34 प्रतिशत मत पड़े थे.

Nepal Election Result 2026 Updates...

Mar 06, 2026 08:10 (IST)
Nepal Election Result 2026 Live: काशी प्रांत की 28 सीटों में से 6 पर राष्‍ट्रीय स्‍वतंत्र पार्टी आगे

नेपाल में हुए चुनाव के लिए जारी काउंटिंग के बीच राष्‍ट्रीय स्‍वतंत्र पार्टी सभी प्रांतों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है. नेपाल के प्रमुख मीडिया हाउस 'द काठमांडू पोस्ट' के मुताबिक, काशी प्रांत की 28 सीटों में से अभी तक 8 सीटों के रुझान सामने आए हैं. इनमें से 6 सीटों पर राष्‍ट्रीय स्‍तंत्र पार्टी आगे चल रही है. सिर्फ एक सीट पर CPN-UML बढ़त बनाए हुए है. एक सीट पर अन्‍य उम्‍मीदवार आगे चल रहा है.

Mar 06, 2026 08:02 (IST)
Nepal Election LIVE Updates: सबसे आगे निकली राष्‍ट्रीय स्‍वतंत्र पार्टी

नेपाल चुनाव के लिए हो रही काउंटिंग के शुरुआती रुझानों में बालेंद्र शाह की राष्‍ट्रीय स्‍वतंत्र पार्टी सबसे आगे चल रही है. राष्‍ट्रीय स्‍वतंत्र पार्टी 38 सीटों पर आगे चल रही है. दूसरी पार्टियां उनके बेहद पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं. नेपाली कांग्रेस 3 और नेपाली कम्‍यूनिस्‍ट पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. CPN-UML किसी  भी सीट पर आगे नहीं चल रही है.

Mar 06, 2026 07:18 (IST)
Nepal Election Result LIVE: राष्‍ट्रीय स्‍वतंत्र पार्टी 31 सीटों पर आगे, CPN-UML दूसरे स्‍थान पर

नेपाल में मतगणना जारी है और राष्‍ट्रीय स्‍वतंत्र पार्टी  31 सीटों पर आगे चल रही है. ऐसा लग रहा है कि राष्‍ट्रीय स्‍वतंत्र पार्टी इस बाद बहुमत हासिल कर सकती है. दूसरे स्‍थान पर सीपीएन- यूएमएल 4 सीटों पर आगे चल रही है. नेपाली कांग्रेस 1 सीट और नेपाली कम्‍यूनिस्‍ट पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है.

Mar 06, 2026 07:18 (IST)
Nepal Election LIVE Updates: झापा सीट से ओली से आगे चल रहे बालेंद्र शाह

नेपाल में मतगणना के बीच झापा सीट पर बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है. 'द काठमांडू पोस्‍ट' की खबर के मुताबिक, झापा सीट से शुरुआती मतगणना के रुझान में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार बालेन्‍द्र शाह आगे चल रहे हैं. पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस सीट से दूसरे स्‍थान पर चल रहे हैं. ऐसा माना जा रहा है कि  Gen-Z के हीरो बालेंद्र शाह इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री को करारी शिकस्‍त देंगे.

Mar 06, 2026 06:59 (IST)
Nepal Election Result LIVE: नेपाल में 165 सीट के लिए प्रत्यक्ष मतदान का रिजल्‍ट

नेपाल में पिछले साल हुए ‘जेन जेड’ विरोध प्रदर्शन के बाद पहले आम चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है. इस आम चुनाव में 1.89 करोड़ से अधिक नेपाली मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पात्र हैं. नेपाल की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा की जिन 165 सीट के लिए प्रत्यक्ष मतदान होना है, उनके लिए 3,406 उम्मीदवार मैदान में हैं. इनके अलावा 110 सीट पर अनुपातिक मतदान के जरिए चुनाव होना है जिनके लिए 3,135 उम्मीदवार मैदान में हैं.

