India Post GDS Result 2026 Live Updates: इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है. इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर लिस्ट जारी की गई है. जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है वो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं. होमपेज पर कैंडिडेट कॉर्नर सेक्शन पर जाकर स्टेट-वाइज मेरिट लिस्ट दिखेगी. जिसे डाउनलोड कर लें. इस मेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के नाम हैं. बता दें कि इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती के लिए लाखों कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था. ये सभी रिजल्ट अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं. वहीं आज मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दी गई है.

India Post GDS Result 2026 Live Updates: