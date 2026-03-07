विज्ञापन
1 hour ago

India Post GDS Result 2026 Live Updates: इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है. इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर लिस्ट जारी की गई है. जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है वो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं. होमपेज पर कैंडिडेट कॉर्नर सेक्शन पर जाकर स्टेट-वाइज मेरिट लिस्ट दिखेगी. जिसे डाउनलोड कर लें. इस मेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के नाम हैं. बता दें कि इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती के लिए लाखों कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था. ये सभी रिजल्ट अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं. वहीं आज मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दी गई है.

India Post GDS Result 2026 Live Updates:

Mar 07, 2026 11:13 (IST)
मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जारी होगी फाइनल मेरिट लिस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद, इंडिया पोस्ट GDS पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा.. फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर तभी जारी किया जाएगा जब कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल चेक दोनों को सफलतापूर्वक पास कर लेंगे।

Mar 07, 2026 10:12 (IST)
India Post GDS 2026 Result Live: अपने साथ ले जाने होंगे ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स

India Post GDS 2026 Result Live:इंडिया पोस्ट GDS मेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा. अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ दो सेट फोटोकॉपी ले जानी होंगी. ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में क्लास 10 की मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, रेजिडेंस सर्टिफिकेट और जाति सर्टिफिकेट शामिल हैं

Mar 07, 2026 09:35 (IST)
कितने पदों पर होनी है भर्ती

भारतीय डाक विभाग की और से  इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 28636 ग्रामीण डाक सेवक के पदों को भरा जाएगा. ये भर्ती पूरे देश के लिए निकाली गई है.

Mar 07, 2026 09:32 (IST)
India Post GDS Result: दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में होना होगा शामिल

जिन उम्मीदवारों के नाम पहली मेरिट लिस्ट में है. उन्हें अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा जो कि दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया है. ये प्रक्रिया 23 मार्च, 2026 से पहले पूरी कर ली जाएगी. गा।

Mar 07, 2026 09:29 (IST)
India Post GDS Result: लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं के बिना हुआ चयन

India Post GDS Result: ये भर्ती बिना परीक्षा या इंटरव्यू के हुई थी. उम्मीदवारों का चयन 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर किया गया है. ये एक ऑटो-जेनरेटेड मेरिट लिस्ट है.

Mar 07, 2026 09:26 (IST)
India Post GDS Result: मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने पर भी रहेगा नौकरी का चांस

India Post GDS Result: अगर पहली मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है तो परेशान न हों. क्योंकि India Post GDS की दूसरी लिस्ट में जारी कर सकता है. जिसमें आपका नाम आने की उम्मीद हो सकती है..

Mar 07, 2026 09:18 (IST)
India Post GDS Result 2026: जीडीएस भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट जारी, यहां से तुरंत करें चेक

India Post Gramin Dak Sevak (GDS) Result 2026 out : इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हुआ. विभाग द्वारा पहली मेरिट लिस्ट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है. खास बात यह है कि यह सेलेक्शन पूरी तरह से बिना किसी परीक्षा के, केवल 10वीं के अंकों (Merit-Based) के आधार पर किया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको जीडीएस का रिजल्ट कैसे चेक करना है.

Mar 07, 2026 09:17 (IST)
India Post GDS Merit out: कैसे बनाई गई मेरिट लिस्ट

India Post GDS मेरिट लिस्ट को उम्मीदवारों के 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर तैयार किया गया है.

