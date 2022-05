Constipation Relief: कब्ज में दुश्मन मानी जाती हैं ये चीजें, डाइट से तुरंत करें बाहर...

Constipation Relief: कब्ज आज के समय की एक ऐसी समस्या बन गई है जिससे अनगिनत लोग परेशान हैं.

How To Get Rid Of Constipation: कब्ज आज के समय की एक ऐसी समस्या बन गई है जिससे अनगिनत लोग परेशान हैं. कब्ज की समस्या भले ही सुनने में छोटी लगे, लेकिन जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए ये काफी बड़ी परेशानी है. आपको बता दें कि कब्ज की समस्या के कई कारण हो सकते हैं. हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब खान-पान भी एक बड़ी वजह है कब्ज (Constipation Relief Foods) पाचन जैसी समस्या का. समय की कमी के चलते सही से खाना न खाना. अधिक तेल मसाले का सेवन भी कब्ज की वजह बन सकता है. असल में कब्ज की समस्या होने पर पेट भरा-भरा महसूस होना, किसी काम में मन न लगना, भूख न लगना, जी मिचलना, उल्टी आदि. लेकिन इस समस्या से हम बच सकते हैं, अगर हम अपनी डाइट में बदलाव और सही चयन कर सकें तो, तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही फूड्स के बारे में बताते हैं जिन्हें कब्ज की समस्या में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए.

इन चीजों न करें सेवन वरना हो सकते हैं कब्ज के शिकार-